Билли Бутчер и Джо Кесслер — на новых кадрах из четвертого сезона сериала «Пацаны»

На этой неделе были опубликованы два новых кадра из четвёртого сезона сериала «Пацаны» от Amazon. На одном из них оказались изображены Билли Бутчер и информационный аналитик ЦРУ Джо Кесслер.

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Напомним, четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа. Большую роль в сюжете сыграют Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и сын Хоумлендера.

Шоураннером выступает Эрик Крипке. Премьера нового сезона шоу состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь. Следующие серии будут выходить раз в неделю вплоть до 18 июля.