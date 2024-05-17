Энтони Хопкинс и Кайл Роу — на кадрах из сериала про Римскую империю «Обреченные на славу»
Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из сериала про Римскую империю «Обречённые на славу». На них изображены главые герои шоу.
Сериал расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабная историческая драма.
В актёрский состав вошли Энтони Хопкинс, Гонсалу Алмейда, Кайл Роу, Виктор фон Ширах, Миа МакГоверн Дзаини, Анжелика Деви, Дэниэл Стисен, Лара Вулф и дргуие. Режиссёром выступит Роланд Эммерих («День независимости», «Звёздные врата»).
Премьера фильма «Обречённые на славу» состоится в стриминговом сервисе Peacock уже 18 июля. В России картина официально выйдет в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». В первый сезон войдёт 10 эпизодов.
Новые кадры