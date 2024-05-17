Энтони Хопкинс и Кайл Роу — на кадрах из сериала про Римскую империю «Обреченные на славу»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из сериала про Римскую империю «Обречённые на славу». На них изображены главые герои шоу.

© ENTERTAINMENT WEEKLY/CENTROPOLIS ENTERTAINMENT

Сериал расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабная историческая драма.

В актёрский состав вошли Энтони Хопкинс, Гонсалу Алмейда, Кайл Роу, Виктор фон Ширах, Миа МакГоверн Дзаини, Анжелика Деви, Дэниэл Стисен, Лара Вулф и дргуие. Режиссёром выступит Роланд Эммерих («День независимости», «Звёздные врата»).

Премьера фильма «Обречённые на славу» состоится в стриминговом сервисе Peacock уже 18 июля. В России картина официально выйдет в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Новые кадры

© ENTERTAINMENT WEEKLY/CENTROPOLIS ENTERTAINMENT

© ENTERTAINMENT WEEKLY/CENTROPOLIS ENTERTAINMENT

© ENTERTAINMENT WEEKLY/CENTROPOLIS ENTERTAINMENT

© ENTERTAINMENT WEEKLY/CENTROPOLIS ENTERTAINMENT

© ENTERTAINMENT WEEKLY/CENTROPOLIS ENTERTAINMENT