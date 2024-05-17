На Каннском фестивале отменили показ израильского фильма о нападении ХАМАС

Показ израильского фильма "Свидетель" (Bearing Witness, 2023 год), запланированного на полях 77-го Каннского кинофестиваля, был отменен по соображениям безопасности. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

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Картина повествует о нападении на израильские города палестинской группировки ХАМАС. Фильм включает в себя кадры, снятые свидетелями нападения 7 октября 2023 года и самими боевиками палестинского движения. Как отмечает агентство, картину должны были демонстрировать вне конкурса в рамках частного сеанса в пятницу вечером. Однако в последний момент мероприятие было отменено "по соображениям безопасности" без уточнения деталей.

Это, впрочем, не единственная картина из Израиля, запланированная к показу в рамках киносмотра. В пятницу вечером в Канне должен состояться специальный показ документального фильма "Красавица из Газы" (La belle de Gaza, 2024 год) режиссера Йоланды Зауберман "о квир-сообществе Израиля", где, помимо прочего, рассказывается о палестинце, который якобы пришел из сектора Газа в Тель-Авив, чтобы стать трансвеститом.

77-й Международный кинофестиваль открылся в понедельник в Канне на юге Франции. В пятницу в рамках основного конкурса состоялся премьерный показ фильма "Три километра до конца света" (Trei Kilometri Pana La Capatul Lumii, 2024 год) румынского режиссера Эмануэля Парву. Также запланированы две мировых премьеры: драма "Виды доброты" (Rends of Kindness, 2024 год) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и драма "О, Канада" (Oh, Canada, 2024 год) американского режиссера Пола Шредера. Кинофестиваль продлится до 25 мая, когда будут названы его лауреаты.