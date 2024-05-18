«Каскадеры». Почему новую комедию с Райаном Гослингом точно стоит смотреть?

В российских кинотеатрах идут «Каскадеры» — авантюрная комедия с Райаном Гослингом и Эмили Блант, самый личный фильм в карьере режиссера «Джона Уика» Дэвида Литча. «Лента.ру» рассказывает о том, почему один из самых ожидаемых фильмов года не окупился в прокате и объясняет, почему на него все же стоит потратить время.

© Кадр из фильма "Каскадеры"

Очередное падение с верхотуры закончилось для каскадера Колта Сиверса (Райан Гослинг) переломом позвоночника и крахом карьеры. От отчаяния и ложного стыда он сбежал в неизвестном направлении и разорвал все связи, включая любовную — с кинооператором, амбициозной Джоди Морено (Эмили Блант). Спустя полтора года слега запустивший себя Колт работает парковщиком в мексиканском ресторане. Именно здесь его застает судьбоносный телефонный звонок от Гейл Мейер (Ханна Уэддингхэм) — агента мировой звезды Тома Райдера, дублером которого много лет работал Сиверс.

Оказывается, что Том куда-то пропал, а Колт должен найти его и помочь доснять фильм «Металшторм», который должен стать дебютом Джоди в режиссуре. Сиверс стрижется и вылетает в Сидней, где немедленно погружается в мутноватую жизнь своего бывшего начальника. Оказывается, что он не только водил дружбу с бандитами (у одного из них в целях устрашения леопардовый принт набит прямо на лысине), но и почти потерял память — судя по тому, как обильно оклеены стикерами стены его дома. Разумеется, с новой силой вспыхивает не только спина Колта на съемочной площадке, но и его чувства к Джоди.

Карьера экс-дублера Брэда Питта Дэвида Литча в последние несколько лет развивается, пользуясь названием его прошлого фильма, «быстрее пули». Всего десять лет назад он в компании друга, коллеги и дублера Киану Ривза Чада Стахелски дебютировал в режиссуре с «Джоном Уиком». Теперь на экраны выходит уже пятый фильм Литча в качестве постановщика, да еще и посвященный каскадерской профессии, которой Дэвид отдал много лет и, надо полагать, здоровья. При этом, начиная со второй (и первой, где он указан в титрах) режиссерской работы, которой стала замечательная «Атомная блондинка» с Шарлиз Терон, Литча пинают критики. Всякий раз ему пеняют на то, что высот первого «Джона Уика» (от которого, напомним, вообще никто и ничего не ждал) ему никогда не достичь и вообще зря он так активно занимается очевидно не своим делом. Дэвиду на это, к счастью, откровенно наплевать. Тем более что до нынешнего момента его главным аргументом как коммерческого постановщика была касса. Все его фильмы окупались в прокате, несмотря на растущие бюджеты. Последнее обстоятельство и подвело его в случае с «Каскадерами».

При бюджете $150 млн фильм с Райаном Гослингом и Эмили Блант еле-еле собрал в прокате сотню — результат не то чтобы катастрофический, но все же печальный

Дело тут, конечно, не в нацеженных через губу киноведческих записках, интонация которых вызвана тем, что снобов-критиков из-под палки заставляют анализировать коммерческое кино. «Каскадеры», увы, не попали в широкого американского зрителя, а именно большой зрительский хит обещали создатели и звезды фильма за несколько месяцев до премьеры. Микроанонс был сделан даже на оскаровской церемонии, когда на сцену поднялись Гослинг и Блант — в качестве звезд «Барби» и «Оппенгеймера» соответственно. В довершение всех бед, Гослингу еще и прилетело от сетевой общественности за неаккуратные пластические процедуры. И в этом смысле «Каскадеры» — шанс увидеть Райана с привычным лицом, а не с нынешней физиономией, будто искусанной осиным роем.

Впрочем, трансформации для актера, не побоявшегося сыграть пластикового друга Барби, дело обычное. Он уже был и героем-любовником из «Дневника памяти», и артхаусным человеком-загадкой из фильмов Николаса Виндинга Рефна. И это не считая ярких юношеских работ. Перевоплощаться в героя боевика для него не впервой — вспомним «Драйв» или недавнего «Серого человека». Последний фильм еще и яркий пример того, что неудачами Райана не испугаешь. Выбирая роли, он решает задачи, отличные от увеличения и без того безразмерного фан-клуба по всему миру. Куда важнее, что от «Каскадеров» оба исполнителя главных ролей явно получили удовольствие.

Блант и Гослинг оказались прекрасным дуэтом — легким, с внутренней химией — и даже жаль, что к созданным образам они больше не вернутся

Причина относительной неудачи фильма совершенно точно не в какой-то особенной слабости режиссуры. Литч действует уверенно и, да, не гениально, но безусловно остроумно. В его фильме есть одна лучшая погоня года, есть Эмили Блант, поющая Фила Коллинза, есть блестящий и оправданно растянутый скетч про единорога, который ходит по пятам за Гослингом. Смотреть на все это ничуть не скучно, а временами по-настоящему захватывающе. Это фильм, режиссер которого сел в кресло в первую очередь для того, чтобы развлечь зрителя, и только потом — высказаться о наболевшем. С этой задачей «Каскадеры» справляются отлично, особенно если не ориентироваться на критиков, зачем-то обещавших шедевр.

Однако Литч со своим явно личным фильмом немного опоздал. Ремейки сериалов восьмидесятых были в чести после старта франшизы «Миссия невыполнима» — через десять лет после нее даже Майкл Манн решил переформатировать «Полицию Майами» в полный метр. Кстати, согласно сюжету, именно «Полиция Майами» дала старт карьере Колта Сивера, а куртка с логотипом фильма важна для сюжета «Каскадеров».

Тем не менее сегодня крепко скроенные сюжеты старых сериалов вновь лучше смотрятся на телевидении, вернее — на стриминговых платформах. У «Каскадеров» наверняка были все шансы стать хитом Apple TV+ или Netflix, собрав достойную кассу в ограниченном прокате перед премьерой в сети. Впрочем, шансы снискать долгую любовь публики у картины все еще есть. Официальный цифровой релиз фильма ожидается в середине июня, и кто знает, быть может, «Каскадеры» останутся в памяти дольше, чем более актуальные и хитовые фильмы последних лет — вроде той же «Барби» или, например, «Бедных-несчастных».