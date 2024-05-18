Россияне рассказали, персонажи каких фильмов и книг вдохновили их на выбор профессии

Главные герои книг и фильмов часто становятся примером для подражания и могут повлиять на жизненные ориентиры. Как оказалось, персонажи массовой культуры повлияли на выбор профессии 16 % россиян. Об этом говорят результаты опроса «Авито Работы».

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Согласно итогам исследования, в котором приняли участие 7000 работающих россиян, чаще персонажами каких-либо художественных произведений при выборе карьерного пути вдохновлялись молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет (30 %), юристы (31 %), работники сферы маркетинга, рекламы и PR (28 %), искусства, а также сферы развлечений и масс-медиа (28 %).

«Около 5 % респондентов признались, что на их выбор повлияли актеры. Особенно часто об этом сообщали представители сферы маркетинга, рекламы и PR (25 %), фитнеса и салонов красоты (14 %)», – рассказали аналитики.

Россияне также отметили конкретных персонажей художественных произведений, которые их вдохновили. Среди них Шерлок Холмс, которого упомянули 7 % работников автомобильного бизнеса и 5 % представителей отрасли банкинга и инвестиций.

Всеми любимого доктора Айболита назвали 4 % медиков и фармацевтов, а также 3 % работников сферы IT и телекомпаний. Также около 8 % российских медсотрудников при выборе профессии ориентировались на героев сериала «Склифосовский». Аналитики рассказали, что 5 % работников сферы юриспруденции и 3 % представителей сферы образования и научной сферы вдохновил Глеб Жеглов из кинокартины «Место встречи изменить нельзя».

Главными героями романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вдохновились 4 % работников искусства, сферы развлечений и масс-медиа. «Железный человек», которого сыграл американский актер Тони Старк, повлиял на выбор профессии 3 % представителей IT-сферы, интернета и телекоммуникаций.

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