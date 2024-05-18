От земных страстей до межгалактических путешествий: смотрим новинки сети

Юная балерина из Штатов мечтает о сцене московского Большого театра, люди вместе с человекоподобными роботами раскрывают заговоры на Марсе, Онегин повзрослел, а двойники из параллельных миров пытаются найти дверь в свою прошлую жизнь. Мы подобрали для вас интересные и захватывающие киноновинки интернета.

© Омск здесь

Джойка (18+)

Режиссёр: Джеймс Напье

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 110 минут.

О чём фильм

С выступлениями в Калифорнию приезжают артисты Большого театра из Москвы. Публика наблюдает легендарный балет "Лебединое озеро". В числе зрителей - 4-летняя Джой Уомак. С тех самых пор девочка мечтает стать одной из самых известных балерин мира, как Наталья Иосипова. Джой (Талия Райдер), посвятившая занятиям балетом более 10 лет своей жизни, отправляется в Россию, чтобы поступить в престижную Московскую академию хореографии. Девушка уверена, что здесь получит лучшее балетное образование и станет прима-балериной Большого театра. Ради этого она готова вынести все тяготы обучения, невероятную конкуренцию, но сомнения в правильности своего решения всё же не покидают её. Ведь за красотой и внешней легкостью танца скрываются боль от бесконечных занятий и изнурительная атмосфера закулисных интриг.

Что интересного

Этот фильм основан на реальной истории балерины Джой Аннабель Уомак. Она занималась классическим танцем в одной из престижных школ Лос-Анджелеса и Кировской академии балета в Вашингтоне. После переехала в Россию и в 2102 году окончила с красным дипломом Московскую государственную академию хореографии. Уомак - вторая американская балерина, прошедшая обучение в МГАХ и получившая работу в Большом театре. Джой Уомак сама предложила Джеймсу Напье снять фильм о своей истории профессионального становления в мире классического танца с жёсткой дисциплиной и высокой конкуренцией. Молодая актриса Талия Райдер, сыгравшая балерину, с трёх лет занималась современным танцем, поэтому в этой роли ей пришлось посмотреть на танец с другой стороны. Строгого, но справедливого педагога хореографического училища Татьяну Волкову сыграла звезда "Бесславных ублюдков" (18+), двукратная обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Дайана Крюгер.

Кому не понравится

Тем, кто не понимает, зачем стирать пальцы в кровь, бесконечно вращаясь в турах фуэте, терпеть предательство и постоянно с кем-то соперничать "ради каких-то танцев".

Марс Экспресс (18+)

Режиссёр: Жереми Перен

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 88 минут.

О чём мультфильм

В 2200 году высшие слои общества, владельцы крупных мировых корпораций покидают Землю, создав на Марсе свой мир. Они хотят сделать эту планету центром цивилизации. Там человеку служат разумные послушные роботы, которых сложно отличить от людей. Но хакеры осуществляют взлом системы и создают код, снимающий все этические ограничения с андроидов. В это же время исчезает молодая студентка-хакер. Чтобы её найти, состоятельный человек нанимает частную сыщицу Алин Руби и её напарника-робота Карлоса Ривьера. "Ищейки" спускаются вглубь Марса - под столицу планеты. Там они находят мозговые фермы, погружаются в мир преступных заговоров, узнают историю пропавшей девушки и сталкиваются с угрозой, которая может изменить судьбу человечества и отношения с искуственным интеллектом.

Что интересного

Этот мультфильм дарит яркие визуальные образы фантастического будущего, когда человек будет жить бок о бок с высокоразвитыми андроидами. В этой картине роботы одновременно угроза для людей и их жертвы. Создатели мультфильма использовали в нём "три закона робототехники", представленные в цикле рассказов Айзека Азимова о роботах. Основная идея этих законов в том, что робот не может причинить вред людям. Это первый полнометражный фильм режиссёра Жереми Перена. Команда работала над этим проектом пять лет. Кстати, мультфильм назван по аналогии с действующей автоматической межпланетной станцией Европейского космического агентства.

Кому не понравится

Тем, кто не любит французскую анимацию, не испытывает восторга от классической научной фантастики и не хочет погружаться в этические дилеммы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Режиссёр: Сарик Андреасян

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 141 минута.

О чём фильм

Дворянин Евгений Онегин (Виктор Добронравов) уезжает в деревню, подальше от столичной жизни. Ему порядком надоели балы, приёмы, театральные премьеры и другие развлечения города 19 века. Ну, а дальше все, как в школьной программе - "мой дядя самых честных правил", друг Владимир Ленский (Денис Прытков), который знакомит Евгения с сёстрами Татьяной (Лиза Моряк) и Ольгой (Татьяна Сабинова) Лариными. Письмо Татьяны и так себе счастивый финал.

Что интересного

Режиссёр Сарик Андреасян бережно отнёсся к классике и не стал менять сюжет знаменитого романа Александра Пушкина "Евгений Онегин". Однако персонажи в фильме на 10-15 лет старше, чем у поэта. По словам режиссёра, он не видел своих героев юными парнями и девушками. То, что в 19 веке могло произойти с 15-25-летними людьми, в наше время происходит с 35-40-летними. Виктору Добронравову не привыкать играть Онегина. Эта роль идёт с ним рука об руку с 2013 года. Он исполняет её в спектакле "Евгений Онегин" в театре им. Вахтангова. Над сценарием фильма работали несколько лет. Перерабатывать поэтический слог в прозу команда не хотела, но в оригинале не хватило диалогов для фильма. Поэтому некоторые фразы дописали и стилизовали под манеру Пушкина. Съёмки картины проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях, где любил бывать Пушкин. Например, в фильме можно увидеть Певческий мост, Большой Гатчинский дворец или усадьбу Суханова.

Кому не понравится

Тем, кто ожидает от этого фильма неожиданных поворотов в классической сюжетной линии. Останутся недовольны и те, кто всё же хочет видеть героев юными и прекрасными, как в оригинале, а не зрелых людей, с возрастными морщинками вокруг глаз.

Тёмная материя (18+)

Режиссёры: Якоб Вербрюггер, Роксанн Доусон, Логан Джордж, Селен Хелд, Алик Сахаров

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 50 минут 1 серия.

О чём сериал

Физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон) живёт в Чикаго и преподаёт в колледже скучающим студентам свою любимую науку. У него красивая, весёлая, умная жена-галеристка Даниэла (Дженнифер Коннелли) и сын-старшеклассник (Оакс Фигли). Дессен доволен жизнью, но всё же продолжает думать, как она могла сложиться, если бы он не оставил научную деятельность и не посвящал своё время семье. Когда он выходит из бара, где праздновал с другом-физиком его успехи в науке, Дессена похищают, отправляют в заточение в металлический куб - в альтернативную версию его жизни. А его место занимает тот же Джейсон только из параллельной реальности, который не женился, а остался учёным-физиком, создавшим куб для путешествий между многообразными реальностями. Теперь герой должен найти ту самую дверь, за которой его ждёт любящая жена и сын. А заодно не дать двойнику до конца разрушить его тихую, спокойную жизнь.

Что интересного

Это экранизация одноимённого романа американского фантаста Блейка Крауча. Писатель выступил и шоураннером "Тёмной материи". Видимо, поэтому не самая толстая книга трансформировалась в 9 почти часовых эпизодов. По задумке сценариста и режиссёра, сериал про мультивселенную - это повод для серьёзного разговора на тему мечтаний и сожалений. Кстати, если говорить об актёрах, то Дженнифер Коннелли уже третий раз снимается в проектах, где в названии присутствует слово "Тёмное". До "Тёмной материи" были "Тёмная вода" (18+) и "Тёмный город" (16+).

Кому не понравится

Зрителям, которые ожидают от фильма экшена и зрелищных спецэффектов, он может показаться медленным и скучным, так как акцент сделан на драматическую составляющую и рефлексию о том, как повлияли на героя его решения в жизни.