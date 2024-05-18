Самые летние эпизоды мультсериалов новом выпуске «МУЛЬТ в кино»

Встречать долгожданное лето веселее с любимыми мультфильмами. В новом выпуске альманаха «МУЛЬТ в кино» зрителей ждёт особенно хорошая погода, весёлое настроение и увлекательные приключения с героями любимых мультсериалов.

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В этом выпуске 5 эпизодов, рассказываем, о ком и чём.

«Мини-мишки»: «Полетели!»

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Серия с таким почти гагаринским заголовком расскажет о том, как Тучка убедил друзей, что умеет летать. По-настоящему! Они ему верят и теперь тоже хотят воспарить в небеса. А полёты фантазии считаются, как думаете?

«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»: «Забавные насекомые»

Как подружиться с насекомыми? Непросто, но у Кати и Эфа есть чудесная Куда-угодно-дверь, готовая уменьшить героев до крохотных размеров. Оказавшись в микромире, Катя и Эф узнают много интересного и увлекательного о хитиновых жителях двора.

«Кошечки-Собачки»: «Кто самый храбрый»

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Найти самого смелого — непростая задача, но герои «Кошечек-Собачек» непременно разберутся, как творчески к ней подойти. Выпить молока с пенкой? Не испугаться скелета в кабинете биологии? А может, прокатиться на скейте по перилам? Дэну, Роберту, Жоржику и Максику предстоит поучительный опыт.

«Ник-изобретатель»: «След НЛО»

След от летающей тарелки на лужайке — это всегда захватывающая интрига. Роботы обнаруживают такой и начинают поиски инопланетян, однако истина находится не совсем в том «рядом», о котором они думали.

«Чик-Чирикино»: «Гнездо кукушки»

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Этот эпизод — сплошная музыка! Папе Аркадию предлагают заменить барабанщика в известной группе «Гнездо кукушки». Оказывается, отец семейства Чирикиных когда-то там играл! Быть детьми рок-звезды — это супер-круто, так что ребята берут дело в свои крылья, помогают отцу репетировать, а также и строят кое-какие препятствия его текущей работе в НИИ…

Альманах «МУЛЬТ в кино» «Лето — пора мультиков!» выходит в российских кинотеатрах 18 мая.