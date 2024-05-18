Канны чествуют знаменитых гуру японской анимации

77-й Каннский кинофестиваль чествует легендарную японскую студию Ghibli, давшую миру выдающиеся образцы анимационного кино, открывшую целое направление в анимации и подарившую нам великого режиссера-художника Хаяо Миядзаки, автора таких увенчанных международными наградами картин, как "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Рыбка Поньо на утесе", "Мальчик и птица".

© Кадр из аниме "Принцесса Мононоке"

Объявлено, что в понедельник, 20 мая, сын Хаяо Миядзаки, кинорежиссер и директор по творческому развитию студии Горо Миядзаки выйдет на сцену Большого фестивального зала Люмьер, чтобы получить Почетную пальмовую ветвь от президента фестиваля Ирис Кноблох и генерального делегата Тьерри Фремо.

В ходе торжественной церемонии будут показаны четыре короткометражных фильма, снятых по собственному сценарию сооснователем студии Хаяо Миядзаки. Три из этих картин никогда не показывались за пределами Японии. Это фильмы "Мэй и кошачий автобус", "Мистер Дуг и Яичная Принцесса", "Охотничий дом", и "Гусеница Боро".