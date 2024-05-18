Новые кадры из фильма-катастрофы «Смерч»

Журналисты издания Total Film опубликовали несколько новых кадров из фильма-катастрофы «Смерч». На них оказались изображены герои Гленна Пауэлла и Дэйзи Эдгар-Джонс.

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«Смерч» выступит ремейком оригинальной картины 1996 года. Фильм расскажет о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть, а затем попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в фильме исполнили Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»), Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».

Мировая премьера ленты состоится 19 июля.

Новые кадры

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