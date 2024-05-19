Сын Хаяо Миядзаки получит в Каннах присужденную студии Ghibli "Золотую пальмовую ветвь"

Сын режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, художник-мультипликатор Горо Миядзаки будет представлять основанную его отцом студию Ghibli на церемонии вручения ей почетной "Золотой пальмовой ветви" 77-го Каннского кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте киносмотра.

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Награду Горо Миядзаки вручат президент фестиваля Айрис Кноблох и его генеральный директор Тьерри Фремо 20 мая в фестивальном зале "Луи Люмьер". В рамках церемонии пройдет показ четырех короткометражных мультфильмов Хаяо Миядзаки. Речь идет, в частности, о мини-продолжении одной из самых известных работ японского мастера "Мой сосед Тоторо" (1988) - короткометражке "Мэй и Кот-автобус" (2002) о путешествии девочки по волшебному лесу на коте-автобусе. Также на церемонии будут показаны анимационные ленты "В поисках дома" (2006), Мистер Тесто и Принцесса Яйцо (2010) и Гусеница Боро (2018).

Студия Ghibli была основана Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. К наиболее известным работам режиссера, помимо "Моего соседа Тоторо", относятся мультипликационные фильмы "Ведьмина служба доставки" (1989), "Принцесса Мононоке" (1997), "Унесенные призраками" (2001) и "Ходячий замок" (2004). Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году. Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.