Третий сезон мультсериала Marvel «Что, если…?» станет завершающим

Marvel планирует завершить мультсериал альтернативных историй «Что, если…?» после выхода третьего сезона.

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В основе сериала лежат альтернативные истории киновселенной. В уже знакомые сюжеты добавлены любопытные повороты или изменены главные действующие лица. В частности, в непривычных для себя ролях появятся Тор, Пегги Картер, Т’Чалла, Доктор Стрэндж, Эрик Киллмонгер и другие герои. За развитием событий наблюдает могущественная сущность – Наблюдатель Уату. Согласно его правилам, он может смотреть, но не вмешиваться.

«Это кульминация трилогии. Мы уже близки к ее завершению. И в ней чувствуется, что в каком-то смысле вы прошли через этот удивительный эмоциональный опыт с Уату. Что хорошего в Наблюдателе, так это то, что он изображает себя равнодушным, холодным и простым созерцателем. Но он проявляет заботы больше, чем все и каждый. Это в полной мере просматривается в третьем сезоне», – сказал продюсер и глава анимации Marvel Studios Брэд Виндебраум.

Он отметил, что именно третий сезон «Что, если…?» скорее всего станет следующим анимационным проектом, который выйдет после завершения «Людей Икс ’97».