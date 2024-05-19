Билл Найи усыновит Мэтта Смита и Джорджа Маккэя в фильме «…И сыновья»

Билл Найи («Жить»), Мэтт Смит («Корона»), Джордж Маккэй («1917») и Ноа Джуп («Отыграть назад») сыграют главные роли в фильме «…И сыновья» (& Sons). Как сообщает Deadline, картина, основанная на одноименном романе Дэвида Гилберта, станет англоязычным дебютом известного аргентинского режиссера, трижды лауреата Венецианского кинфестиваля Пабло Траперо («Белый слон», «Клан»).

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Главный герой Эндрю – писатель-романист, наиболее известный в мире как А.Н.Дайер. Свою первую книгу он написал, когда ему было 27 лет, и она мгновенно стала бестселлером, разойдясь тиражом 45 миллионов экземпляров и создав культ вокруг своего неуловимого автора. Однажды утром Эндрю просыпается с убеждением, что скоро умрет. Он знает, что, поскольку его время на Земле сокращается, ему необходимо наладить основные отношения в своей жизни, и поэтому он призывает своих сыновей побыть с ним.

Но дело в том, что 20 лет назад некий «инцидент» разрушил семью Дайеров. Сын Энди является причиной того, что отец больше не разговаривает со своими другими сыновьями Ричардом и Джейми, а также бывшей женой Изабель. Однако, когда приезжают его сыновья, обремененные собственными проблемами, Эндрю не просит у них прощения, как они ожидали, а вместо этого говорит им что-то настолько дикое, что это не может быть правдой. Или может?