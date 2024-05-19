Определены победители Северо-Кавказского молодежного фестиваля «Кинокавказ-2024»

Жюри IV Северо-Кавказского молодежного кинофестиваля "Кинокавказ-2024" определило победителей и лауреатов основного конкурса в пяти основных номинациях и нескольких специальных номинациях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

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"Победителем в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" стала лента "Весь город - театр" режиссеров Бэлы Накусовой и Вероники Зангиевой (Северная Осетия). В номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" победителем стал фильм "Ремора" режиссера Анны Булаховой (Москва). В номинации "Лучший социальный видеоролик" победителем стал фильм "Спасите детей! Берегите природу!", режиссер Акром Шахназаров (Узбекистан). В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" - "Последняя смена" режиссера Аскера Унаева (Москва)", - говорится в сообщении.

В специальной номинации студенческого жюри победителем был объявлен фильм Марии Дибижевой "Обряд" (Ессентуки). Специальный приз жюри "За мастерство работы с детьми" получил фильм "Акклиматизация" Кристины Шириновой (Москва). Специальный приз жюри "За мужество при исполнении долга художника" получила работа режиссера Екатерины Цветковой под названием "Оркестр непокоренных" (Владимирская область).

В 2024 году также была учреждена специальная номинация генерального информационного партнера фестиваля "Кинокавказ" - информационно-познавательного мультимедийного портала агентства ТАСС "Это Кавказ". Победителем стал фильм "Рулетка" режиссера из Карачаево-Черкесской Республики Евгения Бачурина. В номинации "Лучший короткометражный телевизионный фильм" отмечены Анна Данилова - фильм "Россия - страна героев", Софья Федотова - "Путь к свету" (Санкт-Петербург) и фильм Ульяны Герасимовой - "Краповый" (Москва).

Церемония закрытия фестиваля

IV Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" завершился в живописном высокогорном селе Верхняя. Состоялась церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля, проходившего в течение трех дней в Кабардино-Балкарской Республике. Члены жюри выбирали лучшие работы из 56 картин, которые вошли в шорт-лист кинофестиваля.

И.о. ректора Северо-Кавказского государственного института искусств, профессор Анатолий Рахаев поприветствовал участников и гостей, вручил членам жюри и специальным гостям кинофестиваля благодарности, в которых отмечено мастерство и высокий профессионализм мастеров киноиндустрии, их плодотворная работа в ходе масштабного творческого мероприятия, преданность киноискусству, а также содействие в популяризации кинематографа на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Руководитель курса режиссуры кино и телевидения Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Виталий Калинин поблагодарил участников фестиваля, пожелал новых успешных киноработ. Он также выразил благодарность за творческие и эмоциональные работы, представленные на фестивале, отметив высокий уровень профессионализма каждого участника.

Организаторы и партнеры фестиваля вручили участникам ценные подарки и сертификаты на обучение. Молодежный фестиваль "Кинокавказ" состоялся в четвертый раз. В 2018 году для участия в фестивале было подано 35 заявок, в 2024 году - более 300 (из 41 региона России и 15 зарубежных стран). Организаторами молодежного кинофестиваля "Кинокавказ" является Северо-Кавказский государственный институт искусств, при поддержке Министерства культуры РФ и участии продюсерской группы Arena One.

Генеральным информационным партнером фестиваля "Кинокавказ" является информационно-познавательный мультимедийный портал агентства ТАСС "Это Кавказ".