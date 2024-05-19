В Сети стал доступен саундтрек фильма "Майор Гром: Игра"

В преддверии выхода в широкий прокат фильма "Майор Гром: Игра" в интернете опубликован его официальный саундтрек.

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Он доступен на платформе Яндекс Музыка. Там же создан специальный раздел с контентом из вселенной про российского супергероя-полицейского. В нем пользователи могут найти оригинальные комиксы издательства BUBBLE, подкасты, галерею плейлистов с аудио-комментариями от героев картины и саундтреки к прошлым фильмам франшизы.

Музыку для сиквела про питерского стража порядка написали молодые артисты TMNV и AUM RAA из проекта "Искра", а также известные музыканты: Сергей Шнуров, SLAVA MARLOW, SQWOZ BAB, Антоха МC, GONE.Fludd, Ник Брусковский, The Hatters и группа "Сироткин".

"Когда мы говорим о зрительском кино, о блокбастерах, важно понимать, что такие фильмы обязаны быть синтетическими по своему жанру и наполнению. Сегодня в большом кино взаимодействие с музыкой просто необходимо. Создавая нашу киновселенную "Майора Грома", мы создаем новую поп-культуру в кино. И, конечно же, в музыке нам также важно сформулировать осязаемое звучание новой волны. А музыка - это тот язык, который понятен каждому. И в целом, это такая моя личная, как у режиссера, любовь и страсть наполнять кино звучанием смелой, модной и живой русскоязычной музыкальной сцены", - прокомментировал режиссер Олег Трофим.

Ранее, напомним, состоялся цифровой релиз романа-приквела ко второй части приключений копа из Санкт-Петербурга.

Премьера отечественного кинокомикса запланирована на 23 мая.

На прошедшем в апреле 46-м Московском Международном кинофестивале проект стал фильмом закрытия.