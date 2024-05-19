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15 фильмов о психологических экспериментах и исследованиях

Всем героям пришлось пройти непростые испытания и проверку на возможности человеческой психики.

15 фильмов о психологических экспериментах и исследованиях
© Чемпионат.com

Природа человеческого поведения, поступки и их мотивация всегда вызывали особый интерес в психологии и социологии. Некоторые эксперименты отличались некой изощрённостью и даже вызывали бурю негодования у ведущих психологов мира. Однако бо́льшая часть из них внесла весомый вклад в науку изучения поведения человека.

«Эксперимент «Офис», США, 2017 год

Режиссёр: Грег МакЛин

В ролях: Джон Галлахер-мл., Тони Голдуин

Возрастное ограничение: 18+

80 сотрудников огромного офиса невольно становятся участниками психологического эксперимента. Голос, раздающийся из динамиков, диктует правила: чтобы выжить, сослуживцам нужно побороться за свою жизнь. В буквальном смысле. Коллеги и даже друзья в стрессовой ситуации покажут своё истинное лицо.

«Шоу Трумана», США, 1998 год

Режиссёр: Питер Уир

В главной роли: Джим Керри

Возрастное ограничение: 12+

Труман Бербанк – скромный страховой агент, который ведёт идеальную со всех сторон жизнь. У него прекрасная работа, дом и жена. Но в его мире всё настолько совершенно и идеализированно, что сам Труман начинает подозревать неладное. Как оказывается, не зря. С самого своего рождения он – герой реалити-шоу, за жизнью которого следит весь мир.

«Экзамен», Великобритания, 2009 год

Режиссёр: Стюарт Хэзелдайн

В ролях: Адар Бек, Джемма Чан

Возрастное ограничение: 16+

На одно вакантное место претендуют восемь человек. Все они прошли предварительные этапы, остаётся последний, решающий. Восьмёрка избранных оказывается в закрытой комнате с видеокамерами. Перед каждым лежит лист бумаги с порядковым номером и задание – ответить на один-единственный вопрос.

«Что бы вы сделали...», США, 2012 год

Режиссёр: Дэвид Гай Леви

В ролях: Бриттани Сноу, Джеффри Комбс

Возрастное ограничение: 18+

Главная героиня Айрис заботится о младшем брате, которому поставили смертельный диагноз. Ей очень нужны деньги на операцию, поэтому она соглашается принять участие в странном званом ужине, который больше напоминает эксперимент. В шикарном особняке аристократа Шепарда Ламбрика собираются и другие участники. Каждый готов дойти до конца, чтобы получить внушительный денежный приз. Но каждый ли доживёт до утра…

«Эксперимент», Германия, 2000 год

Режиссёр: Оливер Хиршбигель

В ролях: Мориц Блейбтрой, Кристиан Беркель

Возрастное ограничение: 18+

Фильм основан на событиях знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента. Профессор Филипп Зимбардо отобрал 12 добровольцев. Одни должны были исполнять роли заключённых, другие – их надзирателей. Самый неоднозначный эксперимент наделал шума в мире психологии и психиатрии, а Зимбардо показал, насколько непредсказуема человеческая природа. В 2010 году вышла американская экранизация под таким же названием с Эдрианом Броуди в главной роли.

«Пробуждение», США, 1990 год

Режиссёр: Пенни Маршалл

В ролях: Роберт Де Ниро, Робин Уильямс

Возрастное ограничение: 12+

Фильм основан на мемуарах знаменитого невролога Оливера Сакса и реальном случае из его практики. Герой картины – доктор Сэйер, который изучает пациентов, перенёсших летаргический энцефалит. Бо́льшую часть своей жизни они находятся в состоянии кататонического ступора – они словно в коме, не реагируют на внешний мир, не разговаривают и не двигаются. Сэйер решает испытать экспериментальное лекарство, и его пациенты начинают выходить из ступора. Но не всем такое «возвращение» даётся легко, ведь почти всю жизнь они провели во сне. И насколько долго хватит эффекта чудесного лекарства…

«Эксперимент «Повиновение», США, 2012 год

Режиссёр: Крэйг Зобел

В ролях: Энн Дауд, Мэтт Сервитто

Возрастное ограничение: 16+

В 2004 году в американском городке Маунт-Вашингтон произошёл реальный случай, который лёг в основу фильма. Администратору кафе звонит некто, представившийся офицером полиции. Он сообщает, что одна из сотрудниц совершила кражу и менеджеру нужно выполнять его указания, чтобы уличить девушку в преступлении. Менеджер запирает «преступницу» в кладовой и следует всем приказам «полицейского».

«Экспериментатор», США, 2015 год

Режиссёр: Майкл Алмерейда

В ролях: Питер Сарсгаард, Вайнона Райдер

Возрастное ограничение: 16+

Биографический фильм о жизни известного психолога Стэнли Милгрэма, автора знаменитых экспериментов подчинения авторитету и «теории шести рукопожатий». В картине рассказывается о самом жёстком и довольно скандальном опыте – подчинении авторитету. Психолог задался мыслью – могут ли обычные люди причинить страдания невинным, если это просто входит в их обязанности? Смогут ли «подчинённые» противостоять «начальникам» и пойти на конфликт?

«Посылка», США, 2009 год

Режиссёр: Ричард Келли

В ролях: Кэмерон Диас, Джеймс Марсден

Возрастное ограничение: 12+

Семейная пара получает таинственную коробку-посылку. Внутри неё – кнопка. Нажмёшь на неё – получишь $ 1 млн. С одним небольшим условием – где-то умрёт один незнакомец.

«Инсомния», Испания — Аргентина — Уругвай, 2017 год

Режиссёр: Густаво Эрнандес

В ролях: Белен Руэда, Ева Де Доминичи

Возрастное ограничение: 16+

Театральная труппа решает поставить необычную пьесу. Место репетиции – старая заброшенная психиатрическая больница. Условие режиссёра – чтобы вжиться в роль, все актёры должны отказаться от сна. В скором времени измотанные люди начинают видеть странные вещи и не могут отделить реальность от своих кошмаров.

«Платформа», Испания, 2019 год

Режиссёр: Гальдер Гастелу-Уррутия

В ролях: Иван Массаге, Сорион Эгилеор

Возрастное ограничение: 18+

Главный герой принимает предложение на участие в эксперименте. Он оказывается в камере многоэтажной башни. На каждом этаже двое заключённых, а через центр башни каждый день проходит платформа с едой. Чем ниже этаж – тем меньше шансов у участников эксперимента выжить. Пока жильцы верхушки насыщаются едой, жители нижних ярусов умирают от голода.

«13 грехов», США, 2013 год

Режиссёр: Даниэль Штамм

В ролях: Марк Веббер, Рутина Уэсли

Возрастное ограничение: 16+

У простого офисного сотрудника Эллиота в последние недели началась чёрная беспроглядная полоса. Его уволили с работы, на носу свадьба и на обеспечении больной брат. Один телефонный звонок меняет его жизнь. Голос предлагает ему выполнить 13 заданий, за каждое из которых он получит денежное вознаграждение. Первые задания просты, а суммы увеличиваются. Если Эллиот откажется от выполнения следующего задания, все призовые деньги сгорят. Насколько далеко зайдёт главный герой в погоне за деньгами?

«Философы: Урок выживания», США — Индонезия, 2013 год

Режиссёр: Джон Хаддлс

В ролях: Софи Лоу, Джеймс Д'Арси

Возрастное ограничение: 12+

Преподаватель философии проводит своеобразный экзамен среди студентов. Он предлагает 20 своим подопечным эксперимент: в мире грядёт ядерная катастрофа – кого из присутствующих они возьмут с собой в секретный бункер? Спасительное убежище рассчитано только на 10 человек…

«Орбита 9», Испания — Колумбия, 2016 год

Режиссёр: Хатем Храиче

В ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес

Возрастное ограничение: 16+

20-летняя Элена с рождения не видела ни одного человека. Ведь она единственный пассажир космической станции «Орбита-9», которая летит через вселенную к планете Селеста. Там она должна оказаться через 19 лет. А пока девушка коротает дни в одиночестве. Однажды в конструкции станции обнаруживается поломка, и на помощь к Элене отправляют механика Алекса. Влюбившись в девушку, он раскрывает ей тайну: не существует никакой Орбиты и Селесты, а Элена – невольная участница психологического эксперимента.

«Метод», Аргентина — Испания — Италия, 2005 год

Режиссёр: Марсело Пиньейро

В ролях: Эдуардо Норьега, Найва Нимри

Возрастное ограничение: 16+

Экранизация пьесы Жорди Галсерана «Метод Гренхольма». Семеро кандидатов на вакантную должность должны самостоятельно принять решение – кто из них лишний. Но никто не намерен сдаваться. Впереди пять заданий, каждое из которых сорвёт маски с лиц, казалось бы, благопристойных людей.

Эти фильмы наглядно демонстрируют, насколько далеко могут зайти люди в разных стрессовых ситуациях. Одни проявляют все свои негативные стороны, другие не забывают о моральных принципах и не уступают давлению. Но всем им приходилось принимать непростые решения.

Фильмы и сериалы
Экзамен
Посылка
Философы: Урок выживания
Пробуждение
Шоу Трумана
Эксперимент
Возвращение
Орбита 9
Инсомния
Найва Нимри
Джон Хаддлс
Крэйг Зобел
Питер Сарсгаард
Питер Уир
Иван Массаге
Софи Лоу
Майкл Алмерейда
Оливер Хиршбигель
Даниэль Штамм
Клара Лаго
Ричард Келли
Грег Маклин
Марсело Пиньейро
Джемма Чан
Филипп Зимбардо
Марк Веббер
Тони Голдуин
Мэтт Сервитто
Жорди Гальсеран
Эдриан Броуди
Джеймс Марсден
Вайнона Райдер
Робин Уильямс
Кристиан Беркель
Кэмерон Диас
Роберт де Ниро
Джим Керри
Оливер Сакс