15 фильмов о психологических экспериментах и исследованиях

Всем героям пришлось пройти непростые испытания и проверку на возможности человеческой психики.

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Природа человеческого поведения, поступки и их мотивация всегда вызывали особый интерес в психологии и социологии. Некоторые эксперименты отличались некой изощрённостью и даже вызывали бурю негодования у ведущих психологов мира. Однако бо́льшая часть из них внесла весомый вклад в науку изучения поведения человека.

«Эксперимент «Офис», США, 2017 год

Режиссёр: Грег МакЛин

В ролях: Джон Галлахер-мл., Тони Голдуин

Возрастное ограничение: 18+

80 сотрудников огромного офиса невольно становятся участниками психологического эксперимента. Голос, раздающийся из динамиков, диктует правила: чтобы выжить, сослуживцам нужно побороться за свою жизнь. В буквальном смысле. Коллеги и даже друзья в стрессовой ситуации покажут своё истинное лицо.

Режиссёр: Питер Уир

В главной роли: Джим Керри

Возрастное ограничение: 12+

Труман Бербанк – скромный страховой агент, который ведёт идеальную со всех сторон жизнь. У него прекрасная работа, дом и жена. Но в его мире всё настолько совершенно и идеализированно, что сам Труман начинает подозревать неладное. Как оказывается, не зря. С самого своего рождения он – герой реалити-шоу, за жизнью которого следит весь мир.

«Экзамен», Великобритания, 2009 год

Режиссёр: Стюарт Хэзелдайн

В ролях: Адар Бек, Джемма Чан

Возрастное ограничение: 16+

На одно вакантное место претендуют восемь человек. Все они прошли предварительные этапы, остаётся последний, решающий. Восьмёрка избранных оказывается в закрытой комнате с видеокамерами. Перед каждым лежит лист бумаги с порядковым номером и задание – ответить на один-единственный вопрос.

«Что бы вы сделали...», США, 2012 год

Режиссёр: Дэвид Гай Леви

В ролях: Бриттани Сноу, Джеффри Комбс

Возрастное ограничение: 18+

Главная героиня Айрис заботится о младшем брате, которому поставили смертельный диагноз. Ей очень нужны деньги на операцию, поэтому она соглашается принять участие в странном званом ужине, который больше напоминает эксперимент. В шикарном особняке аристократа Шепарда Ламбрика собираются и другие участники. Каждый готов дойти до конца, чтобы получить внушительный денежный приз. Но каждый ли доживёт до утра…

«Эксперимент», Германия, 2000 год

Режиссёр: Оливер Хиршбигель

В ролях: Мориц Блейбтрой, Кристиан Беркель

Возрастное ограничение: 18+

Фильм основан на событиях знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента. Профессор Филипп Зимбардо отобрал 12 добровольцев. Одни должны были исполнять роли заключённых, другие – их надзирателей. Самый неоднозначный эксперимент наделал шума в мире психологии и психиатрии, а Зимбардо показал, насколько непредсказуема человеческая природа. В 2010 году вышла американская экранизация под таким же названием с Эдрианом Броуди в главной роли.

«Пробуждение», США, 1990 год

Режиссёр: Пенни Маршалл

В ролях: Роберт Де Ниро, Робин Уильямс

Возрастное ограничение: 12+

Фильм основан на мемуарах знаменитого невролога Оливера Сакса и реальном случае из его практики. Герой картины – доктор Сэйер, который изучает пациентов, перенёсших летаргический энцефалит. Бо́льшую часть своей жизни они находятся в состоянии кататонического ступора – они словно в коме, не реагируют на внешний мир, не разговаривают и не двигаются. Сэйер решает испытать экспериментальное лекарство, и его пациенты начинают выходить из ступора. Но не всем такое «возвращение» даётся легко, ведь почти всю жизнь они провели во сне. И насколько долго хватит эффекта чудесного лекарства…

«Эксперимент «Повиновение», США, 2012 год

Режиссёр: Крэйг Зобел

В ролях: Энн Дауд, Мэтт Сервитто

Возрастное ограничение: 16+

В 2004 году в американском городке Маунт-Вашингтон произошёл реальный случай, который лёг в основу фильма. Администратору кафе звонит некто, представившийся офицером полиции. Он сообщает, что одна из сотрудниц совершила кражу и менеджеру нужно выполнять его указания, чтобы уличить девушку в преступлении. Менеджер запирает «преступницу» в кладовой и следует всем приказам «полицейского».

«Экспериментатор», США, 2015 год

Режиссёр: Майкл Алмерейда

В ролях: Питер Сарсгаард, Вайнона Райдер

Возрастное ограничение: 16+

Биографический фильм о жизни известного психолога Стэнли Милгрэма, автора знаменитых экспериментов подчинения авторитету и «теории шести рукопожатий». В картине рассказывается о самом жёстком и довольно скандальном опыте – подчинении авторитету. Психолог задался мыслью – могут ли обычные люди причинить страдания невинным, если это просто входит в их обязанности? Смогут ли «подчинённые» противостоять «начальникам» и пойти на конфликт?

«Посылка», США, 2009 год

Режиссёр: Ричард Келли

В ролях: Кэмерон Диас, Джеймс Марсден

Возрастное ограничение: 12+

Семейная пара получает таинственную коробку-посылку. Внутри неё – кнопка. Нажмёшь на неё – получишь $ 1 млн. С одним небольшим условием – где-то умрёт один незнакомец.

«Инсомния», Испания — Аргентина — Уругвай, 2017 год

Режиссёр: Густаво Эрнандес

В ролях: Белен Руэда, Ева Де Доминичи

Возрастное ограничение: 16+

Театральная труппа решает поставить необычную пьесу. Место репетиции – старая заброшенная психиатрическая больница. Условие режиссёра – чтобы вжиться в роль, все актёры должны отказаться от сна. В скором времени измотанные люди начинают видеть странные вещи и не могут отделить реальность от своих кошмаров.

«Платформа», Испания, 2019 год

Режиссёр: Гальдер Гастелу-Уррутия

В ролях: Иван Массаге, Сорион Эгилеор

Возрастное ограничение: 18+

Главный герой принимает предложение на участие в эксперименте. Он оказывается в камере многоэтажной башни. На каждом этаже двое заключённых, а через центр башни каждый день проходит платформа с едой. Чем ниже этаж – тем меньше шансов у участников эксперимента выжить. Пока жильцы верхушки насыщаются едой, жители нижних ярусов умирают от голода.

Режиссёр: Даниэль Штамм

В ролях: Марк Веббер, Рутина Уэсли

Возрастное ограничение: 16+

У простого офисного сотрудника Эллиота в последние недели началась чёрная беспроглядная полоса. Его уволили с работы, на носу свадьба и на обеспечении больной брат. Один телефонный звонок меняет его жизнь. Голос предлагает ему выполнить 13 заданий, за каждое из которых он получит денежное вознаграждение. Первые задания просты, а суммы увеличиваются. Если Эллиот откажется от выполнения следующего задания, все призовые деньги сгорят. Насколько далеко зайдёт главный герой в погоне за деньгами?

«Философы: Урок выживания», США — Индонезия, 2013 год

Режиссёр: Джон Хаддлс

В ролях: Софи Лоу, Джеймс Д'Арси

Возрастное ограничение: 12+

Преподаватель философии проводит своеобразный экзамен среди студентов. Он предлагает 20 своим подопечным эксперимент: в мире грядёт ядерная катастрофа – кого из присутствующих они возьмут с собой в секретный бункер? Спасительное убежище рассчитано только на 10 человек…

«Орбита 9», Испания — Колумбия, 2016 год

Режиссёр: Хатем Храиче

В ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес

Возрастное ограничение: 16+

20-летняя Элена с рождения не видела ни одного человека. Ведь она единственный пассажир космической станции «Орбита-9», которая летит через вселенную к планете Селеста. Там она должна оказаться через 19 лет. А пока девушка коротает дни в одиночестве. Однажды в конструкции станции обнаруживается поломка, и на помощь к Элене отправляют механика Алекса. Влюбившись в девушку, он раскрывает ей тайну: не существует никакой Орбиты и Селесты, а Элена – невольная участница психологического эксперимента.

«Метод», Аргентина — Испания — Италия, 2005 год

Режиссёр: Марсело Пиньейро

В ролях: Эдуардо Норьега, Найва Нимри

Возрастное ограничение: 16+

Экранизация пьесы Жорди Галсерана «Метод Гренхольма». Семеро кандидатов на вакантную должность должны самостоятельно принять решение – кто из них лишний. Но никто не намерен сдаваться. Впереди пять заданий, каждое из которых сорвёт маски с лиц, казалось бы, благопристойных людей.

Эти фильмы наглядно демонстрируют, насколько далеко могут зайти люди в разных стрессовых ситуациях. Одни проявляют все свои негативные стороны, другие не забывают о моральных принципах и не уступают давлению. Но всем им приходилось принимать непростые решения.