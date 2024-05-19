Отзывы о сериале «Красные линии» с Гагариной

16 мая состоялась премьера сериала «Красные линии», главную роль в котором сыграла певица Полина Гагарина. О чем эта лента, какие отзывы оставили о ней зрители, стоит ли смотреть?

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О чем сериал «Красные линии»

«Красные линии» представляет собой спин-офф ленты «Бывшие». Гагарина вернулась к роли писательницы Лены, появившейся в третьем сезоне сериала Ивана Китаева о судьбе людей из разных слоев общества, которые борются с зависимостями.

«Лена Огурцова, которой предстоит стать Еленой Берн, известной также как Тетя Лена, пока еще скромная начинающая писательница из небольшого города, много лет пишущая свой первый роман, издание которого — ее единственный шанс на свободу. Она пытается вырваться из абьюзивных отношений с мужем, но, обретя надежду на новую жизнь, становится жертвой своего кумира», — говорится в описании «Красных линий» на сайте «Кинопоиск».

События сериала разворачиваются за шесть лет до «Бывших». Героиня Гагариной едет в Москву, где знакомится с известным в прошлом литератором, который предлагает поддержку, но в итоге присваивает ее произведение. Параллельно в жизни Лены происходят и другие драматичные события.

«Как и другие герои „Бывших“, моя героиня страдает от зависимостей: Лена находится в абьюзивных отношениях с мужем, от которого она пытается сбежать. Следом она попадает в нездоровые отношения с Михаилом Наумовым, ее кумиром и известным писателем. Также в нашем киноромане поднимается тема родителей и детей. Я думаю, здесь очень много актуальных тем, которые будут близки зрителю», — говорила Гагарина после выхода трейлера.

Сообщалось, что зрителей в сериале ждут пикантные и откровенные сцены. Гагарина подчеркнула, что снималась без дублерши.

Какие отзывы о сериале «Красные линии»

Мнения зрителей сразу после премьеры неоднозначные. На портале «Кино-Театр.ру» рейтинг ленты составляет 3,6 из 10, в то время как в «Окко» — 7,1 из 10. У пользователей Сети есть вопросы к сценарию: многим не понравилось, что образы в ленте клишированные. Кроме того, по мнению зрителей, сериалу не хватает динамики.

«Напыщенная пустота. Писатель Наумов какой-то опереточный мачо. Чувствуется, что авторы не знают издательский бизнес, а образ писателя позаимствовали из таких же сериалов. Игра Гагариной соответствует уровню истории», — поделился пользователь портала «Кино-Театр.ру» Абс.

Анастасия Ал. Благинина:

«Тут претензий больше к подаче сюжета. Полина Гагарина играет вполне неплохо, но сцены рваные, будто в клипе. Потому не всех цепляет», — заступается она за артистку

На «Отзовике» отмечают:

«Интересно задумано, если бы не растянутость и очень низкая динамика, мало событийности. <...> Персонажей не очень много, много провисающих пауз, ничем не заполненных. Огромное количество клише. Есть интересные повороты в сюжете, интрига хорошо вкручена в сюжет».

Кроме того, зрителям не понравилась выбранная тема зависимости от запрещенных веществ. Пользователи считают, что сериал показывает «романтику наркоты».

«Нужно больше, еще больше фильмов про наркоманов, хулиганов, реальных пацанов, зону малолетку (как бы не подсказать кому). Нужно, чтобы еще больше друг друга называли чушпанами, больше проникались романтикой... наркоты», — возмущается пользовательница Telegram Marina.

Где смотреть «Красные линии»

Сериал выходит на разных онлайн-платформах. Сейчас для просмотра доступны два эпизода. Следующие серии будут выходить раз в неделю: 23 и 30 мая, а затем 6 и 13 июня. Всего в «Красных линиях» шесть серий.