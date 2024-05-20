Опубликованы первые кадры со съемок перезапуска сериала «Волшебники из Вэйверли Плейс»

Фанаты культового сериала Disney Channel «Волшебники из Вэйверли Плейс» ликуют, ведь первые фотографии долгожданной перезагрузки наконец-то были опубликованы в Сети. Селена Гомес и Дэвид Генри возвращаются в роли полюбившихся зрителям братьев и сестер Руссо, Алекс и Джастина, в новом проекте под названием «Волшебники за пределами Вэйверли Плейс». Актриса Селена Гомес, которая прославилась благодаря роли Алекс Руссо, вернется вместе со своим экранным братом Дэвидом Генри, который играл Джастина Руссо.

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На первых фотографиях из перезагрузки изображены Гомес и Хенри, держащие свои волшебные палочки. Гомес выглядит стильно в фиолетовой блузке и с челкой, а Хенри одет в изумрудно-зеленый кардиган. На другой фотографии показаны братья и сестры вместе с другими актерами: Дженис Лиэнн Браун, Мими Джанопулос, Алкайо Тиле и Максом Матенко.

Во время мероприятия ABC и Disney Upfronts в Нью-Йорке Гомес порадовала фанатов кратким тизером, назвав перезапуск шоу «волшебным возвращением домой». Поклонников также порадовали официальным синопсисом сюжета и первыми кадрами, намекающими на захватывающую ностальгическую поездку.

Перезагрузка под названием «Волшебники за пределами Вэйверли Плейс» выйдет этой осенью на Disney Channel и Disney+. Согласно официальному синопсису, Джастин решил вести нормальную жизнь со своей семьей, но его планы рушатся, когда Алекс приводит к нему Билли для обучения магии. Джастин понимает, что ему нужно освежить свои магические навыки, чтобы стать наставником волшебника, одновременно жонглируя повседневными обязанностями и защищая будущее Волшебного мира.

Фанаты «Волшебников из Вэйверли Плейс» с нетерпением ждут выхода продолжения. По словам Гомес, в перезагрузке будет все, что поклонники полюбили в оригинальном сериале, а также некоторые новые сюрпризы.

Оригинальный сериал «Волшебники из Вэйверли Плейс» выходил в эфир с 2007 по 2012 год и стал одним из самых популярных шоу канала Disney Channel. Сериал рассказывает о приключениях семьи Руссо, у которой есть секрет: они волшебники. Перезагрузка обещает вернуть любимых персонажей и их волшебные приключения, а также новые захватывающие сюжетные линии.