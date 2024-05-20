Опубликованы первые кадры со съемок перезапуска сериала «Волшебники из Вэйверли Плейс» с Селеной Гомес
Фанаты культового сериала Disney Channel «Волшебники из Вэйверли Плейс» ликуют, ведь первые фотографии долгожданной перезагрузки наконец-то были опубликованы в Сети. Селена Гомес и Дэвид Генри возвращаются в роли полюбившихся зрителям братьев и сестер Руссо, Алекс и Джастина, в новом проекте под названием «Волшебники за пределами Вэйверли Плейс». Актриса Селена Гомес, которая прославилась благодаря роли Алекс Руссо, вернется вместе со своим экранным братом Дэвидом Генри, который играл Джастина Руссо.
На первых фотографиях из перезагрузки изображены Гомес и Хенри, держащие свои волшебные палочки. Гомес выглядит стильно в фиолетовой блузке и с челкой, а Хенри одет в изумрудно-зеленый кардиган. На другой фотографии показаны братья и сестры вместе с другими актерами: Дженис Лиэнн Браун, Мими Джанопулос, Алкайо Тиле и Максом Матенко.
Во время мероприятия ABC и Disney Upfronts в Нью-Йорке Гомес порадовала фанатов кратким тизером, назвав перезапуск шоу «волшебным возвращением домой». Поклонников также порадовали официальным синопсисом сюжета и первыми кадрами, намекающими на захватывающую ностальгическую поездку.
Перезагрузка под названием «Волшебники за пределами Вэйверли Плейс» выйдет этой осенью на Disney Channel и Disney+. Согласно официальному синопсису, Джастин решил вести нормальную жизнь со своей семьей, но его планы рушатся, когда Алекс приводит к нему Билли для обучения магии. Джастин понимает, что ему нужно освежить свои магические навыки, чтобы стать наставником волшебника, одновременно жонглируя повседневными обязанностями и защищая будущее Волшебного мира.
Фанаты «Волшебников из Вэйверли Плейс» с нетерпением ждут выхода продолжения. По словам Гомес, в перезагрузке будет все, что поклонники полюбили в оригинальном сериале, а также некоторые новые сюрпризы.
Оригинальный сериал «Волшебники из Вэйверли Плейс» выходил в эфир с 2007 по 2012 год и стал одним из самых популярных шоу канала Disney Channel. Сериал рассказывает о приключениях семьи Руссо, у которой есть секрет: они волшебники. Перезагрузка обещает вернуть любимых персонажей и их волшебные приключения, а также новые захватывающие сюжетные линии.