Голливуд назвал самые прибыльные и убыточные фильмы 2023 года

Инсайдерский портал Deadline выяснил, какие проекты Голливуда в 2023 году оказались самыми прибыльными, а какие — провальными.

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Прошедший 2023 год выдался для кинематографической индустрии Голливуда насыщенным испытаниями - от долгих забастовок актерской гильдии до провала некоторых проектов. Тем не менее, аналитики из мира Голливуда представили список самых доходных и убыточных фильмов ушедшего года.

Наибольшие кассовые сборы получил мультфильм "Братья Супер Марио в кино", который заработал в прокате 559 миллионов долларов.

На втором месте оказался блокбастер "Барби" с заработками в 1,45 миллиарда долларов. Впрочем высокие доходы были немного затенены не менее высокими маркетинговыми издержками.

Третье место заняла лента от студии Marvel "Человек-Паук: Паутина Вселенных", собравшая немного более 690 миллионов долларов и прибыли в 328 миллионов.

Среди убыточных проектов первое место досталось продолжению"Капитан Марвел", который принес создателям убытки на уровне 237 миллионов долларов при сборах чуть более 206 миллионов. Второе место по финансовым неудачам заняла лента "Флэш" от конкурирующей студии DC с убытками в 155 миллионов долларов при доходах в 271 миллион.