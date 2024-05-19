Опубликован новый трейлер сериала «Аколит» по «Звездным войнам»

Компания Disney опубликовала новый трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам». Помимо старых кадров, в ролике показали необычное оружие героини Вернестры Роу — вместо меча она использует световой кнут.

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Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Сериал «Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

В первый сезон шоу войдут восемь эпизодов. Премьера «Аколита» состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу две серии.