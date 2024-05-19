Блошиный рынок, Кологривый: чем удивит сериал «Комбинация» без Апиной

В России стартовали съемки сериала «Комбинация» об одноименном популярном советском коллективе. Чем удивит эта лента, где ее снимают и какие актрисы сыграют Татьяну Иванову и Алену Апину?

© НМГ Студия

О чем будет сериал «Комбинация»

Сериал рассказывает о советской и российской музыкальной группе «Комбинация», пик популярности которой выпал на начало 1990-х годов. События ленты происходят в 1988 году в Саратове. Продюсер Александр Шишинин после рождения дочери знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым и решает кардинально изменить свою жизнь.

Молодые люди начинают продюсировать созданный ими музыкальный коллектив «Комбинация». Группа стала первым коллективом, в котором участвовали только девушки. Зрителям расскажут историю успеха студенток консерватории Алены Апиной и Татьяны Ивановой, которую Шишинин встретил буквально на улице. Из Саратовского музыкального училища в группу пришли клавишница Светлана (Зося) Костыко и гитаристка Татьяна Долганова, а из Энгельса приезжала на репетиции бас-гитаристка Ольга Ахунова.

Где снимают сериал «Комбинация»

В начале мая в Саратове стартовали съемки одного из самых ожидаемых сериалов этого года. 12 мая часть набережной у ротонды была перекрыта. Корреспондент 164.RU сообщал, что съемочная группа подобрала интересный антураж: рядом с ротондой поставили советскую телефонную будку, припарковали две «копейки» — желтую и белую. На некоторых зданиях заметили рекламу пленки популярной в 1990-х фирмы Kodak.

18 мая съемочная группа застраивала локацию в районе старого аэропорта. Вместе со спецфургонами на место прикатили и раритетные автомобили, которые стали основой для создания «блошиного» рынка. В 1990-е торговля велась в том числе на капотах машин. Согласно сценарию, на рынке проходило прослушивание солисток будущего коллектива.

Создатели ленты и костюмеры сообщили, что эпизод, который снимают вблизи старого аэропорта, отличается одной из самых крупных массовок. Саратовская часть съемок продлится до 30 мая.

Кто сыграл в сериале «Комбинация»

Звезда «Слова пацана» и «По щучьему велению» Никита Кологривый воплотил на экране образ основателя и продюсера «Комбинации» Александра Шишинина. Певицу Татьяну Иванову сыграет Елизавета Базыкина, а Алену Апину — Анастасия Уколова. Павел Прилучный исполнит роль Александра Иратова — продюсера, за которого одна из исполнительниц впоследствии вышла замуж.

«Этот сериал про наш быт, про историю нашей страны и, естественно, про развитие нашей музыки. Когда я читал сценарий, я понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком!» — рассказал Кологривый.

Автора песен первой женской поп-группы Виталия Окорокова сыграл Владимир Канухин. Выходец из актерской династии Иван Добронравов исполнит роль вымышленного криминального авторитета, который помогает создавать «Комбинацию».

Апина в середине мая посетовала, что ей не удалось принять участие в съемках сериала «Комбинация». Певица состояла в музыкальном коллективе и обрела популярность благодаря нему.

«Остается ждать осени и премьеры. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик. Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно», — посетовала Апина.

Известно, что всего в сериале будет восемь серий.