Вышел трейлер экранизации "Страны Оз" с зеленой негритянкой и говорящим козлом
Опубликован первый трейлер "Злой" (Wicked: Part One) - он очень красивый и огромный.
"Злая" - фэнтези-мюзикл, очередная вариация на тему "Страны Оз", основа сценария - одноименная книга Грегори Магвайра.
Режиссер - Джон Чу, снимавший клипы Джастину Биберу. Зеленую ведьму сыграла чернокожая Синтия Эриво. Прочие необходимые нынче атрибуты корректности тоже соблюдены - бодипозитив, расовое многообразие, говорящий козел.
В касте - Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Мишель Йео и Джефф Голдблюм.
"Это альтернативный взгляд на страну Оз. Настоящая его героиня ошибочно названа "злой ведьмой", тогда как на самом деле она - борец за свободу, сражающаяся с волшебником за свою родину", - надменно поясняет комментарий к видео.
Релиз - в ноябре.