Вышел трейлер экранизации "Страны Оз"

Опубликован первый трейлер "Злой" (Wicked: Part One) - он очень красивый и огромный.

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"Злая" - фэнтези-мюзикл, очередная вариация на тему "Страны Оз", основа сценария - одноименная книга Грегори Магвайра.

Режиссер - Джон Чу, снимавший клипы Джастину Биберу. Зеленую ведьму сыграла чернокожая Синтия Эриво. Прочие необходимые нынче атрибуты корректности тоже соблюдены - бодипозитив, расовое многообразие, говорящий козел.

В касте - Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Мишель Йео и Джефф Голдблюм.

"Это альтернативный взгляд на страну Оз. Настоящая его героиня ошибочно названа "злой ведьмой", тогда как на самом деле она - борец за свободу, сражающаяся с волшебником за свою родину", - надменно поясняет комментарий к видео.

Релиз - в ноябре.