Сталлоне опубликовал редкие свадебные фото

Два года назад пара чуть не рассталась.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отметили годовщину свадьбы. Они зарегистрировали брак еще в 1997 году. В честь важной даты актер опубликовал редкие свадебные фото, на одном он вместе с Дженнифер разрезает торт, на втором — веселятся в компании друзей.

© соцсети

© соцсети

Напомним, разница в возрасте у Сталлоне и Флавин — 22 года. Их долгое время считали идеальной парой, однако два года назад брак чуть не распался. Причин супруги не называли, но позже они смогли помириться.