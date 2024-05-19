Семейная комедия «Воображаемые друзья» открылась с $55 млн

Фильм Джона Красински «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом не очень хорошо стартовал, собрав $55 млн в мировом прокате. Из этой суммы $35 млн – это домашние сборы и еще $20 млн – международные.

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Создание фильма обошлось в $110 млн, из-за чего прогноз по итоговой кассе выглядит неутешительным. Особенно с учетом того, что на следующей неделе в США выходят нацеленный на ту же аудиторию «Гарфилд» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Paramount Pictures остается надеется на опыт прошлых недавних релизов мультфильмов «Миграция» (2023) и «Элементарно» (2023). Как и «Воображаемые друзья» они получили высокую зрительскую оценку «A» от CinemaScore и продолжали собирать прибыль на протяжении нескольких месяцев, несмотря на конкурентов в прокате.

Фильм Красински рассказывает о девочке, у которой есть воображаемый друг. Но неожиданно, она обнаруживает, что способна видеть чужих воображаемых друзей, о которых забыли люди. Теперь, ей нужно что-то сделать, чтобы о воображаемых друзьях вспомнили те, кто их себе придумал, но на это не так много времени.

Помимо Рейнольдса в фильме задействованы Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Фиби Уоллер-Бридж, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Винс Вон, Аквафина и другие. Лично в кадре они не появятся, а озвучивают воображаемых друзей.