На Каннском кинофестивале показали фильм о Лимонове

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера биографического фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» с Беном Уишоу в главной роли. Лента рассказывает о жизни русского публициста и политика Эдуарда Лимонова.

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В основу сценария картины лёг роман Эмманюэля Каррера «Лимонов». Постановщик описывает свою работу как поэтическую биографию с метафорами, паузами и другими элементами, необходимыми для описания сумасшедшей жизни Лимонова.

Также в актёрский состав вошли Виктория Мирошниченко, Томас Арана, Сандрин Боннер, Иван Ивашкин, Коррадо Инверницци, Луи-До де Ланкесэ, Мария Машкова, Один Ланд Байрон, Дарья Зуева и другие. Режиссёром картины выступил Кирилл Серебренников («Жена Чайковского», «Петровы в гриппе»).

Дата выхода фильма в широком прокате пока не раскрывается.