Фильм «Министерство неджентльменских дел» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Ранее несколько недель подряд лидером становилась лента «Сто лет тому вперёд».

Лента Ричи заработала за уикенд 122,1 млн рублей. На второе место опустилась фантастическая лента Александра Андрющенко «Сто лет тому вперёд». За уикенд фильм собрал 56 млн рублей.

Третье место в рейтинге кинопроката занял фильм «Огненный лис» режиссёра Дмитрия Шпиленка, собравший 17,5 млн рублей.

Действие фильма Ричи разворачивается в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага.