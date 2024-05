Второй сезон сериала The Last of Us стартует в первой половине 2025 года

По информации издания Deadline, премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в первой половине 2025 года, то есть не осенью и зимой, а раньше. Официально известно о выходе сезона в 2025-м.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

К своим ролям во втором сезоне The Last of Us вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи — к ним присоединятся Изабела Мерсед (Дина), Дэнни Рамирес (Мэнни), Тати Габриэль (Нора), Ариэла Барер (Мел) и другие актёры.

Первый сезон шоу, вышедший в 2023 году, получил массу тёплых отзывов от критиков и зрителей.