Начались съемки шпионского детективного сериала с Дарьей Мороз

В прошлом талантливый физик, ныне успешный валютчик Ким Никаноров оказывается втянут в опасную схватку КГБ и ЦРУ. Американцы хотят получить секреты советской научной лаборатории, разрабатывающей лазерные технологии для нужд Обороны СССР. Киму придется столкнуться с предательством тех, кому он верил, и с угрозами тем, кого он любит.

По сюжету многосерийного фильма «Разящий луч» КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Евгений Харитонов), разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны.

Полковник КГБ Валентин Симагин (Кирилл Гребенщиков) вербует Кима Никанорова (Иван Колесников), бывшего сотрудника лаборатории, ставшего валютным спекулянтом. Он должен стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима устраивают снова работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ.

Все идет по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с очень опытной и изощренной противницей — агентом ЦРУ с позывным Леонардо (Дарья Мороз). Она подозревает, что Ким — подставная фигура КГБ...

«В период холодной войны борьба контрразведок была на самом пике, — рассказывает о проекте его режиссер Алексей Мурадов. — Особенно это касалось сферы научных открытий, разработок для военно-промышленного комплекса. Важно стать первыми. А также противостоять попыткам украсть идеи, внедрить агентов, повлиять на ученых, переманить их… В сериале «Разящий луч» речь идет о применении лазера для целей военно-промышленного комплекса. В нашем шпионском детективе в центре событий — человеческая драма, главный герой попадает в ситуацию, когда он вынужден стать двойным агентом. Это история о сложном выборе».

Главные роли в 8-серийном проекте «Разящий луч» исполнят Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Кирилл Гребенщиков, Марина Петренко, Анна Воркуева и Владимир Виноградов.