Кассовые сборы боевика «Каскадеры» с Райаном Гослингом почти достигли $130 млн

По данным сайта Box Office Mojo, кассовые сборы ленты «Каскадёры» достигли $ 127 млн. Бюджет фильма, напомним, составил $ 140 млн.

© Чемпионат.com

В онлайне лента появится уже 21 мая. Похоже, таким скорым выпуском картины в онлайн-сервисах Universal Pictures хочет ещё больше отбить затраты на производство.

Фильм «Каскадёры» рассказывает о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой самый первый фильм в карьере.

Поставил ленту Дэвид Литч, известный по «Быстрее пули». Вместе с Гослингом в картине снялись Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон и другие актёры. С нашим обзором ленты можно ознакомиться в материале ниже.