Продюсер новых «Пиратов Карибского моря» обсуждал с Джонни Деппом возвращение к роли

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Entertainment Tonight обсудил грядущий перезапуск «Пиратов Карибского моря», в котором якобы должен вернуться Джонни Депп, полюбившийся зрителям благодаря роли капитана Джека Воробья.

© Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

По словам Брукхаймера, он говорил с Деппом, но чего-то конкретного актёр продюсеру не сказал. Однако сам Брукхаймер надеется на лучшее.

Если бы это зависело только от меня, конечно. Мне нравится Депп. Он отличный актёр и хороший друг. Я говорил с ним, но посмотрим, что из этого выйдет.

В последнее время о новой части «Пиратов Карибского моря» ходит всё больше информации. Якобы главные роли в проекте сыграют молодые актёры, которые в будущем будут двигать франшизы вперёд. Но не исключено, как и в случае с Деппом, появление уже знакомых лиц.