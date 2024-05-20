«Папу из спецназа» с Николасом Кейджем и Эшли Грин покажет «Рен-ТВ»

Российская телевизионная премьера фильма «Папа из спецназа» (The Retirement Plan) состоится на «Рен-ТВ» 25 мая 2024 года. Главные роли в комедийном боевике режиссера и сценариста Тима Брауна исполнили Николас Кейдж, Рон Перлман, Эшли Грин, Талия Кэмпбелл, Эрни Хадсон, Джеки Эрл Хейли, Джоэль Мур и др.

© Кадр из фильма «Папа из спецназа»

По сюжету, спасаясь от разъяренного криминального босса (Перлман), Эшли (Грин) со своей маленькой дочерью Сарой (Кэмпбелл) вынуждена обратиться к единственному человеку, способному ей помочь – Мэтту (Кейдж), ее отцу, которого она не видела уже очень давно. Мэтт кажется обычным пожилым пляжным бездельником, но та эффективность, с которой он раз за разом легко избавляется от вооруженных до зубов преследователей, говорит об одном - в своем тайном прошлом ее папа был не так уж прост.

Премьера «Папы из спецназа» состоялась в российских онлайн-кинотеатрах в сентябре 2023 года.

Эфир в 20.00.