Вин Дизель поделился новым кадром из следующего фильма о Риддике

Вин Дизель поделился с фанатами новым кадром из грядущего фильма «Риддик: Фурия».

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На фото можно увидеть юного жителя планеты Фурия, родного дома главного героя.

Судя по всему, сходство юноши (или девушки) с самим Риддиком не случайно: В новом фильме Риддик наконец-то возвращается в свой родной мир, который едва помнит. Там он находит других жителей планеты Фурия, которые сражаются с новым монстром. И некоторые из фурианцев похожи на Риддика больше, чем он мог себе представить.

Съемки ленты стартуют 26 августа, а в прокат она должна выйти уже после следующего «Форсажа» — в 2026 или 2027 году.