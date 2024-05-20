Вышел трейлер нового мультфильма о трех богатырях

Недавно в прокат выходила очередная часть большой анимационной франшизы "Три богатыря" - "Три богатыря и Пуп земли", собравший свыше миллиарда рублей. И вот на подходе уже новая часть.

© Кадр из мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Называется она "Три богатыря. Ни дня без подвига" и представляет собой альманах из трёх независимых новелл. В Сети только что появился тизер-трейлер.

"У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши - немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом", - это синопсис.

Князя по традиции озвучивает народный артист России Серей Маковецкий.

В кинотеатрах - с 20 июня.