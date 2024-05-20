Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер сыграют в новом совместном фильме

Голливудский актёр Дэнни Де Вито подтвердил, что совсем скоро он воссоединится с Арнольдом Шварценеггером в их новом совместном фильме. 79-летний артист заявил, что сейчас ведётся работа над сценарием для ленты, в которой он обязательно сыграет с Железным Арни.

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Де Вито не стал делиться подробностями, отметив лишь, что прокатчиком картины выступит кинокомпания Warner Bros.

Мы давно хотели сделать что-то вместе и говорили об этом какое-то время. Мы придумали кое-что, уже ведётся работа над сценарием. Как только это произойдёт, мы узнаём, что это за проект. Это будет фильм для Warner Brothers.

Пока неясно, о каком именно проекте идёт речь. Это может быть как продолжение «Близнецов», так и совершенно новый фильм с участием двух звёзд Голливуда.