Кевин Костнер растрогался после долгих оваций на премьере вестерна «Горизонты» в Каннах

Вечером 19 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Горизонты: Часть 1» — нового вестерна Кевина Костнера, рассказывающего историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада.

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Аудитория кинофестиваля восприняла трёхчасовую ленту восторженно — после финальных титров в аудитории аплодировали в течение 11 минут. Это очень растрогало Костнера: он заявил, что этот фильм уже принадлежит обычным зрителям, и пообещал, что запомнит этот момент на всю жизнь.

Нет такого места, как здесь — я этого никогда не забуду. Я сделал этот фильм… он больше не мой, он ваш, и я знал это уже в ту минуту, когда он закончился. Я чувствую себя таким удачливым, таким счастливым. Я готовлю ещё три фильма!

Премьера фильма «Горизонты: Часть 1» в России состоится уже 27 июня, а 15 августа в прокат выйдет вторая часть эпопеи. После этого Кевин Костнер займётся третьей и четвёртой частями серии, которые завершат сагу.