Сергей Безруков рискует жизнью и выступает в суде в трейлере «Плевако»

Первый тизер-трейлер сериала «Плевако» обнародовали 20 мая 2024 года телеканал НТВ и онлайн-кинотеатре Premier. Исторический детектив вдохновлён реальной историей жизни известного адвоката Фёдора Плевако (которого сыграл Сергей Безруков). Выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогают ему в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем.

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Но однажды мир Фёдора Никифоровича начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира Сонька Золотая Ручка хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой. Перед Плевако встаёт вопрос: как помогать людям и сохранить любовь, если под угрозой твоя жизнь, карьера и репутация?

В 10-серийном телефильме режиссера Анны Матисон также снялись Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьёв, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Олег Савцов, Лукерья Ильяшенко и другие.

Премьера «Плевако» состоится на Premier и НТВ в 2024 году, дата будет объявлена позже.