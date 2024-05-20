Эксперт рассказал, почему новый фильм Гая Ричи стартовал «слабо»

«Министерство» Ричи могло бы собрать в прокате 1,5 млрд рублей, однако запрет Минкультуры и параллельный выход на «Кинопоиске» сделал это нереальным, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

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Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не соберет в прокате миллиард рублей из-за выхода одновременно с цифровым релизом, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Новый фильм Ричи должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры не дало ему прокатное удостоверение на эту дату. Картина все же вышла в кинотеатрах, но произошло это 13 мая, плюс одновременно вышел цифровой релиз на «Кинопоиске». Сборы картины на сегодня составляют 174 млн рублей.

«Если бы фильм, как было запланировано, вышел в прокат 25 апреля, на стартовом уикенде он бы собрал как минимум 500 млн рублей, а по итогам ему бы вполне бы покорился миллиардный рубеж, а возможно даже 1,5 млрд. Прошлые сильные и мощные фильмы Гая Ричи (если не брать "Операцию «Фортуна»") - и "Джентльмены", и "Гнев человеческий" были с совершенно спокойным миллиардным потенциалом. "Министерству неджентльменских дел" с учетом яркой картинки, интересной истории, закрученного детективного сюжета и имени Гая Ричи вполне это все было бы по силам, но, к сожалению, произошло, как произошло», - сказал Исаев.

По его словам, «двойной релиз» в кинотеатрах и онлайн существенно сократил кассовый потенциал картины.

«Те слабые результаты проката, которые мы увидели на текущем уикенде, вполне объяснимы. Естественно, при одновременном выходе цифрового релиза на "Кинопоиске" и в кинотеатрах большое количество зрителей не пошли в кино, имея возможность посмотреть картину дома по подписке или за рубль. Кинопрокат всегда имеет свой эксклюзив, окно продолжительностью четыре недели. За этот период активный сегмент зрителей, которые хотят смотреть кино на большом экране раньше всех, это делает. В данном случае этого не произошло, и те показатели, которые мы увидели по "Министерству" параллельно с цифровым релизом, вполне в рамках ожиданий рынка. Собрать в разы больше при цифровом релизе он бы не смог. Теперь он вряд ли соберет миллиард», - подчеркнул Исаев.

При этом член совета АВК высказал мнение, что выход фильма Ричи в апреле не помешал бы российскому фильму «Блиндаж», из-за которого Минкультуры не выдало «Министерству» прокатное удостоверение.

«Он совершенно бы ничему не помешал. На "Министерство" в большом количестве пошла бы аудитория, которая вообще в апреле в кинотеатр не пошла. Часть из них, увидев рекламу российских картин, сходила бы и на них, была бы синергия, позволяющая кинотеатрам сохранять системность кинохождения. А тут молодежь, не имея интересного предложения, в кинотеатры не пошла. При этом мы увидели унылые стартовые показатели и "Блиндажа", и "Сто лет тому вперед"», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Исаев говорил «Радиоточке НСН», что выходящий в прокат 23 мая фильм «Майор Гром: Игра» может собрать два миллиарда рублей. Со своей стороны, продюсер и сценарист этой картины Артем Габрелянов рассказывал «Культурному гиду НСН» о саундтреке и звездах супергеройской картины.