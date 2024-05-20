Вышел 4К-трейлер ленты «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» в честь 25-летия фильма

Кинокомпания Disney представила обновлённый трейлер фильма «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». Его релиз приурочили к 25-летию оригинальной картины, которая вышла в мировых кинотеатрах 19 мая 1999 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Обновлённый трейлер можно посмотреть в том числе в разрешении 4К — оригинальный фильм также доступен в высочайшем качестве в сервисе Disney+. Интересно, что в самом ролике Disney убрала подзаголовок «Скрытая угроза», оставив упоминание первого эпизода саги. В самом названии ролика же написано полное название ленты уже без упоминания его нумерации.

Ранее стало известно, что именно «Скрытая угроза» стала самой популярной картиной по «Звёздным войнам» в онлайн-кинотеатре компании.