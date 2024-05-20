Министр культуры Франции призналась в любви к Кевину Костнеру

Кевин Костнер был удостоен французского ордена искусств и литературы на Каннском кинофестивале 19 мая 2024 года перед внеконкурсной мировой премьеры его новой режиссерской работы - двухсерийной вестерн-эпопеи «Горизонты: Американская сага».

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- Вы представляете Америку широких пространств, Америку свободных умов, Америку кино и любви к культуре, которую мы разделяем по обе стороны Атлантики, — заявила министр культуры Франции Рашида Дати перед вручением награды.

Затем она с французского перешла на английский и произнесла фразу «Я всегда буду любить тебя» - название и цитату из хита Уитни Хьюстон «I Always Love You», прозвучавшего в фильме 1992 года «Телохранитель», где Костнер исполнил главную мужскую роль.

Орден искусств и литературы является одной из высших наград страны и присуждается людям, внесшим значительный вклад в развитие искусства во Франции и во всем мире. Предыдущими лауреатами из мира кино были Нил Джордан, Шэрон Стоун, Джонни То, Тим Бертон и Дайан Крюгер.

Фильм «Горизонты: Американская сага» Кевин Костнер представлял на фестивале вместе со своими коллегами Сиенной Миллер, Эбби Ли и Сэмом Уортингтоном. После просмотра зал устроил съемочной группе почти 12-минутную овацию, что растрогало режиссера до слёз.

«ИнтерМедиа» напоминает, что картина выйдет в российский прокат 27 июня.