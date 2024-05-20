Обзор фильма «Воображаемые друзья»: комедия с Райаном Рейнольдсом

В лучшие моменты от слёз не удержаться.

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Джон Красински окончательно зарекомендовал себя одним из главных голливудских творцов. Он веселил зрителей в «Офисе», зажигал в боевике «Джек Райан» и почти в одиночку создал хоррор-франшизу «Тихое место». 16 мая список удачных проектов пополнила комедийная драма «Воображаемые друзья». Она не только здорово веселит и пробивает на слезу, но и представляет миру новую звезду кино.

«Воображаемые друзья»: информация о фильме

Название: «Воображаемые друзья» (IF).

Режиссёр: Джон Красински.

Актёры: Кейли Флеминг, Райан Рейнольдс, Джон Красински и другие.

Дата выхода: 16 мая 2024 года.

Жанр: драма, комедия, семейный.

Продолжительность: 104 минут.

Бюджет: $ 110 млн.

Страна: США, Канада.

«Воображаемые друзья»: где смотреть?

Пока фильм показывают только в мировых кинотеатрах, но с 30 мая будут неофициальные сеансы в России. В цифре новинка выйдет примерно в июле.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

Не взрослейте, вы воображаемым друзьям ещё нужны

Детство Би походило на сказку. Её родители напоминали волшебников, которые каждую минуту превращали в чудо: без умолку смеялись, устраивали концерты, показывали фокусы. Вот только детство неизбежно заканчивается — для Би это случилось вместе со смертью мамы и болезнью отца, который ложится на операционный стол. Папа по-прежнему дурачится, на что девочка отвечает фразами в духе «я больше не ребёнок» и продолжает тревожиться о будущем.

Всё меняется, когда Би встречает чуднóго соседа Кэлвина в компании воображаемых друзей. Оказывается, эти существа живут с каждым ребёнком, но со временем те взрослеют и перестают их видеть. Что тогда делать воображаемым милахам? Ответ Кэлвина прост: искать для них новых детей. Это реально только при помощи ребёнка — Би как раз идеально подходит.

«Воображаемые друзья» — авторский фильм Джона Красински. Он сыграл важную роль, выступил режиссёром и написал сценарий. Сама идея пришла во время пандемии: тогда Красински сидел дома и наблюдал, как его дети взрослеют и забывают о прежних интересах. Но стоит ли вообще отказываться от детства? Может, лучше сохранить его на всю жизнь? Этой теме и посвящён сюжет.

В течение всего фильма юная Би хлопочет над разными проблемами. Она гуляет по убежищу воображаемых друзей, сводит их с детьми и пробуждает озорство в хмурых взрослых. Так и подводит зрителя к выводу, что сами чудны́е существа — всего лишь символ некой искры, которая горит в нас в начале жизни. Эта искра подталкивает к мечте, помогает жить с улыбкой, придаёт уверенности. Со временем пламя угасает, превращая жизнерадостную балерину в хмурового взрослого, но должно ли так быть? Нет. К счастью, снова разжечь внутренний огонь можно даже в почтенном возрасте.

Мысль вроде бы простая, но подана с поразительной душевностью. Герои шутят, танцуют, поют, переживают кризисы, «удивляют» читаемыми твистами и занимаются прочими обыденными вещами — вот только в каждом кадре чувствуются тепло и искренность. Даже Райан Рейнольдс кривляется как-то по-особенному. Чего уж говорить о герое Красински, каждое слово которого можно заносить в список мудрых цитат.

Такой подход выделяет новинку на фоне большинства голливудских фильмов. Слишком часто блокбастеры снимают, основываясь на мнениях фокус-групп и эффективных менеджеров, — это убивает креатив и эмоции. В это же время в «Воображаемых друзьях» заметны личность автора и заинтересованность каждого участника съёмочной группы. Люди попросту верили в идею, поэтому делали своё дело хорошо. Неудивительно, что в самые трогательные моменты слезу пустит даже бесчувственный зритель.

Поприветствуйте новую звезду

Красински на каждую роль позвал звезду. Двигателем сюжета стал Райан Рейнольдс, потерянного взрослого олицетворяет прекрасная Фиона Шоу, воображаемые друзья говорят голосами Джорджа Клуни, Брэда Питта и Фиби Уоллер-Бридж. Это лишь начало списка, который кажется даже чрезмерным.

Проблема в том, что бюджет составил $ 110 млн, и ощутимая часть этой суммы наверняка ушла на впечатляющий каст. Об этом можно судить по графике: местами она достойная, но чаще волшебные существа слишком выделяются на фоне реальных локаций. Похоже, денег и времени на доработку CGI не было.

Если на озвучку воображаемых друзей можно было позвать актёров попроще, то с главной звездой Красински не ошибся. Речь о Кейли Флеминг, исполнившей роль Би. Она уже играла юную Рей в «Звёздных войнах», маленькую Сильвию в «Локи» и, главное, Джудит Граймс в «Ходячих мертвецах». Роль дочери Рика показала, что перед нами потенциально отличная актриса, однако именно новый фильм устранил любые сомнения.

Кейли прекрасна во всём. Она заразительно смеётся, душераздирающе грустит, энергично танцует и убедительно проговаривает свои диалоги. В итоге Флеминг легко переигрывает опытных коллег и намекает: за актрисой нужно пристально следить.

«Воображаемые друзья»: стоит ли смотреть?

Да. У Джона Красински получился отличный фильм, который заставит посмеяться, погрустить и задуматься о жизни. Пропускать такое не стоит!

Оценка «Воображаемых друзей» — 8 из 10

Понравилось

Трогательный сюжет.

Прекрасный актёрский состав.

Кейли Флеминг показала себя большой звездой.

Не понравилось

Графиками местами слабая.