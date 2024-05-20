Мультфильм Миядзаки "Унесенные призраками" выйдет в российский прокат

С 20 июня в российских кинотеатрах начнут показывать анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". Об этом сообщается на странице Russian World Vision в соцсети "ВКонтакте".

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Картина стала первым в истории аниме-фильмом, номинированным на "Оскар", а в 2023 году завоевала главный приз Берлинского кинофестиваля. Она рассказывает о приключениях школьницы Тихиро в мире духов и призраков.

В японском прокате фильм обогнал "Титаник", став самым кассовым в истории страны.

Ранее картина Миядзаки "Мальчик и птица" получила "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Фильм вышел в 2023 году. Сюжет картины рассказывает о мальчике, который находит в городе заброшенную башню и попадает в фантастический мир с говорящей цаплей.