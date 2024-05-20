«Вздохи критиков и вертолет Собчак»: Каннскую премьеру «Лимонова» назвали фальшивкой

Главным событием уикенда на Каннском кинофестивале стала премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке».

Ради этого события на Лазурный берег прилетела Ксения Собчак, назвавшая картину лучшим фильмом режиссера. При этом ее восторг не разделили кинокритики: и российские, и западные эксперты назвали фильм «неубедительным и фальшивым».

ПСИХОЗ БОНИ И ВЕРТОЛЕТ СОБЧАК

Фильм Серебренникова о Лимонове показали в Каннах 19 мая. На фоне этой премьеры скромный «десант» россиян, посетивших Лазурный берег, увеличился.

Помимо самого режиссера, на красную дорожку вышли исполнивший главную роль британский актер Бен Уишоу, Виктория Мирошниченко, сыгравшая вторую жену писателя, Елену, продюсер-иноагент Александр Роднянский, режиссер-иноагент Илья Хржановский, продюсер Илья Стюарт, актеры Андрей Бурковский, Александр Кузнецов и Светлана Устинова, ряд блогеров и Ксения Собчак.

Дочь Владимира Машкова Маша, сыгравшая в фильме роль первой супруги Лимонова, Анны Рубинштейн, в Канны не приехала. Также там не оказалось Виктории Бони, традиционно устраивающей на фестивале перформансы. Еще 13 мая девушка писала, что готовится к Каннскому фестивалю, 15 мая Боня сообщила фанатам, что «вернула свой цвет волос», объяснив это «весенним психозом», однако в соцсетях девушки пока тишина…

На фоне молчания Бони роль главного каннского рупора экспроприировала Собчак. Ксения Анатольевна сообщила, что прибыла на фестиваль спустя два года пропуска, похвасталась в соцсетях полетами на вертолете, после чего из ее уст полились хвалебные оды в адрес Серебренникова.

«На мой скромный взгляд - лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уже много минут аплодируют все . Молодой Лимонов - просто невероятная удача. Фильм очень сильный. Теперь уже, глядя в прошлое, понимаешь, что «Лето» был будто «разогревом» перед этой работой», - написала в соцсетях Собчак.

При этом она провела несколько смелых параллелей о Донбассе, роли Чулпан Хаматовой, человеке похожем на Рому Зверя и кое-чем другом.

«Фильм не агитка, не пытается быть "в повесточке", он сложный. Как сложным был и Лимонов. Последняя часть его жизни дана титрами. Просто строчками, что поддержал в 2014 Крым и потом Донбасс. Много про Россию сделано с большой любовью - менты, просящие автограф, прежде чем выпустить Лимонова на свободу - это же very Russian way. (…) В общем получила огромное удовольствие. Горжусь тем, что Кирилл Серебренников добился такого успеха в Каннах», - резюмировала журналистка.

ЛИМОНОВ, КОТОРОГО УКРАЛИ

Главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью НСН называла фильм Серебренникова одной из самых интересных премьер Каннского фестиваля. Она не исключала, что Лимонову дадут награды, однако реакция на картину кинокритиков оказалась очень далека от восторгов Собчак.

Издание Variety назвало фильм Серебренникова «нарочито неубедительной мифологизацией» беспорядочной жизни писателя. По мнению The Hollywood Reporter, хорошая игра Уишоу не помогла «сгладить углы в этой истории и создать законченный перформанс».

Кинокритик Станислав Зельвенский назвал фильм о Лимонове «насквозь фальшивым» актом «сомнительной культурной апроприации», но жестче всех прошлась по картине кинокритик Зинаида Пронченко.

«Как и Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом – прим. НСН) в свое время, Кирилл Серебренников сократил Эдуарда Лимонова до секса с чернокожим маргиналом, а остальное пересказал с акцентом на чужом для себя языке, который так хочется сделать родным. (…) Что там писал Лимонов, против кого боролся, где воевал, на что напоролся - автору неважно. Девяностые затерялись между песнями и аппликациями (…) В принципе, не беда, что Лимонова у нас украли ради красной дорожки. Он бы точно остался доволен», - написала Пронченко в Telegram.

Такая реакция существенно уменьшает шансы фильма Серебренникова получить «Золотую пальмовую ветвь». Не поможет здесь и личность самого Лимонова, объяснял НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.

«Личность Лимонова сыграет минимальную роль для жюри. При всем уважении к Лимонову и его прозе, я думаю, что далеко не все члены жюри читали Лимонова и в принципе знают о существовании такого писателя. Причем Лимонов жил во Франции, его произведения выходили там достаточно широко, тем не менее, он все-таки недостаточно известен в мире», - отмечал Герман.

Вместе с тем он указывал, что «Серебренников часто бывал в Каннах, его там знают, и там с ним не разрывали отношения».

77-й Международный Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая, в его основной программе 22 фильма. При этом эксперты называют в числе самых громких премьер Канн «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, «Саван» Дэвида Кроненберга, «Партенопу» Паоло Соррентино и фильм Пола Шредера «О, Канада» с участием Умы Турман и Ричарда Гира.