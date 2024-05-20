Около 30 режиссеров из четырех стран приехали на кинофестиваль в Красноярск

Участие в Международном фестивале фильмов для детей и юношества "Герой", который открылся 20 мая в Красноярском крае, примут около 30 режиссеров из четырех стран - России, Ирана, Киргизии и Китая. Об этом сообщила генеральный директор "Енисей кино" Ирина Белова.

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"Сегодня открылся Международный фестиваль фильмов для детей и юношества "Герой". <…> К нам приехала делегация - около 30 человек. <…> Это режиссеры, которые снимали картины. Большинство полнометражных работ будут представлять авторы лично. Приехали делегации из Китая, Ирана, Кыргызстана и России", - сообщила Белова.

По словам президента кинофестиваля, кинорежиссера Владимира Грамматикова, такие фестивали помогают продвигать кино для детей и юношества.

"Я считаю, что, конечно, очень принципиальное решение по детскому кино было принято, когда государство взяло 100-процентное финансирование таких картин. Дело в том, что Минкульт дает 70% бюджета картины, а 30% нужно было найти. <…> Чаще всего этих денег не было. И поэтому у нас не было постановочных проектов детских - мощные сказки, фэнтези. Но и такой фестиваль, как "Герой", помогает зрителям оценить, что снимается сегодня", - сказал Грамматиков.

Фестиваль пройдет с 20 по 24 мая. В этом году участниками конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля стали 100 картин. В официальный конкурсный шорт-лист вошли 58 лучших игровых, анимационных и документальных фильма. Основную конкурсную программу представят 22 страны - Россия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Иран, Канада и другие.

Площадками кинофестиваля станут учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки Красноярского края. Всего на фестиваль было подано 2,5 тыс. заявок из 115 стран.

О фестивале

Кинофестиваль "Герой" проходит в Красноярском крае в третий раз. Статус международного фестивалю был присвоен в 2020 году. При кинофестивале действует киношкола, ученики которой станут активными участниками дискуссионного штаба подростков после показов конкурсных фильмов и обсуждений. Учредитель фестиваля - Министерство культуры Красноярского края.