Вышел трейлер исторического детектива "Плевако" с Сергеем Безруковым

Новый сериал о Федоре Плевако выйдет на экраны уже в этом году. А сегодня телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER представили тизер-трейлер исторического детектива "Плевако".

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Многосерийная картина рассказывает о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, которого современники прозвали "московским златоустом", - Федоре Никифоровиче Плевако. Главную роль в картине исполнил народный артист России Сергей Безруков. Сериал создан киностудией "РОК" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Анна Матисон, режиссер и автор сценария проекта - рассказывает: "Вторая половина 19 века - расцвет русской адвокатуры. Судебная реформа 1864 года во всей красе, настоящий независимый суд. Поэтому и адвокаты были личностями. Кого не возьмешь, - Плевако, Кони, Карабчевский, Зарудный, - все неофиты, влюбленные в свое дело, эмпирически определяющие, как правильно, собственно, формируя эти правила. Плевако в этом ряду стоит особняком. Он был еще и одаренным оратором, даже артистом в хорошем смысле этого слова. Добавьте к этому блестящее чувство юмора, и становится понятно, почему на его выступления билеты покупали, как в театр, а цитаты растаскивали на анекдоты".

В начале истории 38-летний Федор Плевако (Сергей Безруков) находится на пике своей формы. У него семья - жена и сын, собственная успешная адвокатская контора, множество друзей и знакомых, начиная с высшего света и заканчивая бандитами с Хитровки, где адвокат периодически принимает участие в кулачных боях.

Но идеальный мир Федора Плевако начинает рушиться, когда ему предлагают взять дело Прасковьи, застрелившей своего любовника. В этом деле сойдутся интересы целого ряда влиятельных людей, вплоть до императора Александра II. Все усложнится еще больше, когда Плевако влюбится в супругу влиятельнейшего магната.

Сергей Безруков, исполнитель главной роли и сопродюсер проекта, так говорит о своем герое:

"Плевако называли гением юриспруденции. Его ораторское искусство, сила убеждения и актерское мастерство были совершенно уникальны. На его слушания покупали билеты и ходили, как в театр. Именитые актеры приходили, чтобы посмотреть, как ведет дело Федор Никифорович Плевако. Чехов писал, что "…сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно". Кстати, я, как адвокат своей роли, хочу сказать, что в картине я не Федор Никифорович, а Николай Федорович. Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: "Да, он совсем не похож". А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное - есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия. Все сделано с большим уважением, с преклонением и любовью к этому человеку".

В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов - дел, в которых "московский златоуст" буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.

Съемки картины проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако - в Троицке. В проекте задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.