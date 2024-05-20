Фильм ужасов «Вещество» с Деми Мур официально выйдет в России

Художественный фильм «Вещество» (The Substance), премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат.

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Ленту режиссёра Корали Фаржеа («Песочный человек») покажет в отечественных кинотеатрах компания «Вольта», дата премьеры пока не сообщается. Главные роли в фильме сыграли Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннис Куэйд.

Сюжет расскажет о стареющей актрисе, которая решается на «волшебный укол» — он должен вернуть телу женщины молодой вид, но лишь начинает череду неприятностей.

Издание Deadline после премьеры фильма на Каннском кинофестивале отзывалось о проекте как о прекрасном кровавом триллере и боди-хорроре, которому публика апплодировала 13 минут.