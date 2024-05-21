Сколько зарабатывают в российском кино

"Кинопоиск" и "Московская школа кино" представили исследование, где выяснили, сколько зарабатывают представители 10 кинопрофессий. Проект собирал информацию о средних доходах востребованных профессионалов, но не суперзвезд.

© Российская Газета

В месяц актеры зарабатывают от 100 тысяч до 2 миллионов рублей; операторы - в среднем от 500 тысяч до 1,2 миллиона; художник-постановщик - от 400 до 800 тысяч; режиссеры монтажа - в среднем от 250 до 400 тысяч; сценаристы - в среднем 300 тысяч; продюсеры - от 150 до 600 тысяч (в исследовании представлены доходы линейных, исполнительных, креативных продюсеров, заработок генеральных продюсеров не учитывался); звукорежиссеры - от 150 до 300 тысяч; режиссеры - от 100 до 350 тысяч; VFX-специалисты - от 80 до 230 тысяч; композиторы - от 30 до 500 тысяч.

На размер гонорара во всех кинопрофессиях влияет количество успешных фильмов в портфолио и репутация в индустрии, особенно это имеет значение для режиссеров и продюсеров. На доходы актеров влияют медийность, работа агента и востребованность актерского типажа.

Авторы исследования отмечают, что результаты анализа - первый шаг к диалогу о зарплатах в киноиндустрии и попытка сориентировать тех, кто хочет попасть в творческую профессию.