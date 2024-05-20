Опубликован трейлер «Собирателя душ» с Майкой Монро и Николасом Кейджем

В Сети появился трейлер хоррора "Собиратель душ", мировая премьера которого запанирована на 12 июля 2024 года.

© Кадр из фильма "Собиратель душ"

Сюжет киноленты следующий: сотрудница ФБР, в которую перевоплотилась Монро, разыскивает серийного убийцу, жестоко расправляющегося с целыми семьями. Чем ближе героиня к развязке, тем отчетливее понимает, что каким-то образом связана с маньяком.

Главные роли в фильме исполнили Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Эрин Бойес и другие актеры.

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В России "Собирателя душ" начнут показывать с 25 июля 2024 года.

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