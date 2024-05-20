Состоялась премьера приключенческого мультфильма «Пушистый вояж»

В широкий российский прокат анимационный фильм для всей семьи выходит 23 мая В эту субботу в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания» прошла премьера приключенческого мультфильма «Пушистый вояж».

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Захватывающий анимационный фильм рассказывает о невероятном путешествии двух домашних питомцев, которые попадают в неожиданные перипетии и пытаются найти дорогу домой. Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино».

Среди гостей премьеры были Денис Шведов, Ирина Безрукова, Лянка Грыу, Антонина Бойко, Александра Бабаскина, Женя Малахова, Ирина Йовович, Анна Мурашова, Илья Гуров, Дарья Серебрякова с дочерью Агатой, Алиса Буслова, Григорий Погосян, Виктория Корлякова, Владислав Гриб, Оксана Михеева с сыном, Александра Кошкина, Катя Клаус, Карина Клюква, Кристина Таспин и другие.

Педро и Грейси – домашние любимцы, которые постоянно ссорятся и попадают в неприятности. Педро – наглый беспородный кот, который не боится запачкать лапы. Грейси – надменная чистокровная домашняя собачка, считающая себя настоящей аристократкой. Во время переезда семьи в новый город переноска с питомцами ломает багажную ленту в аэропорту, и животные оказываются на воле. Чтобы добраться до дома, главным героям предстоит пройти непростой путь, таящий множество опасностей. Педро и Грейси обзаведутся новыми друзьями и встретят коварных врагов. Но главное – им предстоит найти общий язык и научиться работать в команде. Ведь только так можно преодолеть все невзгоды и воссоединиться с семьей.

Зрителей ждут яркие персонажи и увлекательные приключения в самых неожиданных локациях. Мультфильм «Пушистый вояж» – невероятно светлая и добрая история о важности дружбы и семьи, которая не оставит равнодушными ни детей, ни родителей.

Синопсис: Во время переезда двое домашних любимцев, Педро и Грейси, теряют своих хозяев. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?

«Пушистый вояж»

Режиссеры: Кевин Донован, Готтфрид Рудт

Продюсер: Эми Кэтерин Тейлор

Исполнительные продюсеры: Ллойд Вильген, Кевин Донован, Джефф Джеффрэй, Питер Уэтерелл Сопродюсеры: Керстен Брасс, Мэрайя Оуэн

Сценарист: Джейса К. Бишоп, Брюс Тейлор, Келли Питерс

Монтаж: Готтфрид Рудт Музыка: Деон ван Херден

Производство: Luminescence

Прокат в России: «Наше кино»

Жанр: мультфильм, комедия, приключения

Страна: США, ЮАР, Канада

Год: 2020

Премьера: 23 мая 2024

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность: 87 минут

Актеры: Билл Найи, Брук Шилдс, Дэнни Трехо, Кори Доран, Сара Клер Алан, Эл Фрэнкен, Бьянка Алонги, Сьюзен Сарандон, Алисия Сильверстоун