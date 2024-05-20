В Канне почетную награду получил студия Хаяо Миядзаки

Японская анимационная студия Ghibli, сооснователем которой является известный режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки, получила почетную "Золотую пальмовую ветвь" 77-го Каннского кинофестиваля. Трансляция церемонии награждения велась на официальном сайте киносмотра.

Организаторы фестиваля впервые в его истории присудили почетную премию не конкретному актеру или режиссеру, а всей студии.

Награду на сцене фестивального зала от имени Ghibli получил сын 83-летнего мастера - художник-аниматор Горо Миядзаки.

"Я хотел бы поблагодарить поклонников по всему миру", - сказал он, добавив, что эта "Золотая пальмовая ветвь" придаст студии сил "на 40 лет вперед".

Во время церемонии также было продемонстрировано видеообращение Хаяо Миядзаки и продюсера студии Тосио Судзуки, которые в шутливой манере поблагодарили организаторов фестиваля за награду.

После церемонии прошел показ четырех короткометражных мультфильмов Миядзаки. Один из них - "Мэй и Кот-автобус" (2002) - является продолжением одной из самых известных работ японского мастера - ленты "Мой сосед Тоторо" (1988). Также были показаны картины "В поисках дома" (2006), "Мистер Тесто и принцесса Яйцо" (2010) и "Гусеница Боро" (2018). Как отмечает агентство AFP, некоторые из этих мультфильмов никогда ранее не демонстрировались за пределами Японии.

Студия Ghibli была основана Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. К наиболее известным работам режиссера, помимо "Моего соседа Тоторо", относятся мультипликационные фильмы "Ведьмина служба доставки" (1989), "Принцесса Мононоке" (1997), "Унесенные призраками" (2001) и "Ходячий замок" (2004). Фильм "Унесенные призраками" был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля и "Оскар". Кинокритики относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.