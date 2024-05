В сети вышли «Претенденты» — спортивно-эротическая мелодрама с Зендеей от режиссера «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино. Перенесенная на год из-за забастовки американских актеров, она должна была стать участницей яркой оскаровской схватки вместе с «Барби» и «Оппенгеймером». Впрочем, поздний релиз, возможно, сыграет на руку — уже понятно, что картина обязательно попадет в списки лучших по итогам года. «Лента.ру» рассказывает о том, каким получился фильм, в котором теннисный корт становится плацдармом для многолетнего любовного треугольника.

В 2019 году на заштатном теннисном турнире сходятся двое бывших друзей — рыжий Арт Доналдсон (Майк Фейст) и Патрик Цвайг (Джон О'Коннор). Тринадцать лет назад между ними пробежала Таши Дункан (Зендея) — тоже теннисистка, подававшая большие надежды. Сегодня она ерзает на своем месте на трибуне, наблюдая за игрой и болея за Арта, которому приходится женой и тренером. Для зрителя каждая из частей этого матча будет соответствовать определенной главе в отношениях этой троицы — разумеется, тремя сетами все не ограничится, и окончательный исход решит тай-брейк.

Дата выхода: 20 мая

Страна: США, Италия

Продолжительность: 2 ч. 11 мин.

Режиссер: Лука Гуаданьино

В ролях: Зендея, Джош О'Коннор, Майк Фейст

Премьера «Претендентов» Луки Гуаданьино должна была состояться на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, однако была перенесена в связи с забастовкой американских актеров. Вполне вероятно, что, если бы фильм вышел раньше, он бы стал участником яркой свиты для двух оскаровских фаворитов — «Барби» и «Оппенгеймера». Теперь у фильма, вышедшего весной 2024-го, несколько меньше шансов на попадание в шорт-лист премии американской киноакадемии, однако в списках лучшего за год он будет обязательно. У «Претендентов» отличная критика, он полюбился зрителям и собрал нестыдные для авторского фильма 78,7 миллиона при бюджете 55 миллионов долларов. В хоре восторженных голосов есть и те, что порывисто отдали картине Гуаданьино титул лучшего теннисного фильма в истории.

И в картине действительно есть все, чтобы нравиться массам. Главным манком «Претендентов» была заявка на жаркую эротическую интригу с тремя участниками, трейлер намекал даже на эффектный эпизод секса втроем. На практике же игра, в которую Гуаданьино играет со зрителем, построена на постоянном обмане ожиданий. Эротические предчувствия будут преданы в первую очередь: любовный треугольник здесь построен на томлении, а не на реальной обнаженке, которой в фильме нет вовсе.

Это самое томление, кстати, зритель испытывает куда интенсивнее, чем герои, у которых все время находятся дела поважнее

Прежде всего, это, конечно, теннис, который устами героини Зендеи сразу превращается в особый тип человеческих взаимоотношений и в то же время в сексуальную метафору. В контексте сюжета «Претендентов» конфликт строится на том, что играть на корте могут двое или четверо, но не трое — для Таши, Арта и Патрика это становится проблемой всей (экранной) жизни. Остальные энергетические векторы, которым повинуются тела и души героев, — личные и спортивные амбиции, эгоизм и влечение, природу которого объяснить не могут и они сами. Эти силовые линии у Гуаданьино и сценариста Джастина Куритзекеса, впрочем, скорее подразумеваются, чем действительно прописаны в сценарии.

Формальной причиной драматургической недосказанности является прихотливое устройство повествования. И речь не идет о двух-трех временных отрезках — действие каждые несколько минут скачет на годы, дни и недели в обоих направлениях. Иногда в титрах, гласящих «Три недели назад», даже не уточняется, от какой точки нужно вести отсчет. Впрочем, из контекста можно догадаться. Запутанная хронология рассчитана на почти галлюциногенное ощущение постоянного движения и сложности. Гуаданьино злоупотребляет монтажом, а его оператор Сайомбху Мукдипром — разнообразием способов снять теннисный матч. В какой-то момент зритель получает даже возможность почувствовать себя непосредственно мячом. В этом месте может укачивать.

На поверку вся эта сложность оказывается не более чем иллюзией, а говоря точнее — фокусом. Если дать себе труд расставить эпизоды в хронологической последовательности, история окажется рыхлой, а характеры недописанными — причем в самых неожиданных аспектах

Мы, к примеру, совершенно не знаем, почему талантливый игрок Патрик так опустился, что вынужден спать в машине. Зато ближе к финалу ни с того ни с сего мы выясняем кое-что важное про его родителей. То же касается и остальных героев. О Таши известно, в общем, только то, что она честолюбива и любит помыкать мужчинами. Об Арте — что он малодушен и почему-то без всяких к тому предпосылок построил выдающуюся карьеру. Справедливости ради, картонные персонажи всегда были проблемой фильмов Гуаданьино, но раньше для этого были жанровые или сюжетные оправдания. Здесь же, когда режиссер впервые решил поговорить о взрослых взаимоотношениях, выяснилось, что люди его, в сущности, не интересуют. К театральному драматургу Куритзекесу претензий меньше: в качестве сценической постановки «Претенденты» с такой степенью условности явно смотрелись бы вполне адекватно.

По всей вероятности, режиссера здесь больше интересовали формальные задачи, и, благодаря найденным решениям, эту картину можно не просто досмотреть до конца, но и, как показывают отзывы, от души полюбить. «Претенденты» действительно красиво сняты — это касается цветов, пленочной текстуры кадра, актеров. Временами из-за ракурсов и других операторских решений создается фирменное пьянящее чувство взгляда на Америку из-за океана. Почти истерически бодрый монтаж вся дорогу опирается на саундтрек от Трента Резнора и Аттикуса Росса, которые заряжают фильм энергией при помощи прямой бочки и традиционных вариаций на тему песни Nine Inch Nails Closer. Знаменитый рефрен I wanna fuck you like an animal, впрочем, обязал бы режиссера к более решительным сексуальным сценам. Благодаря такого рода развязности «Претенденты» вполне могли бы породниться с веселым секс-кэмпом Пола Верховена в духе «Основного инстинкта» или «Шоугелз».

Однако времена изменились, сегодня не до веселья даже жизнелюбивым итальянцам

Несколько раз Гуаданьино прозорливо включает музыку прямо посреди слишком длинной разговорной сцены. Как, например, в эпизоде разговора Патрика и Арта в сауне, который теряет энергию сразу после того, как мужчины с удовольствием рифмуют «теннис» и «пенис». Ситуацию спасают Резнор с Россом, и кажется, будто в какой-то момент героям приходится буквально перекрикивать рев саундтрека.

Гуаданьино традиционно подкупает своей аккуратностью. В «Претендентах» до миллиметра продуманы не только мизансцены, но даже траектории полет мяча. Также складывается ощущение, что нарочито естественное освещение выстраивали часов пять, чтобы добиться от теней на стенах нужной степени неряшливости. Однако этот перфекционизм необратимо утяжеляет фильм о виде спорта, в котором так важна не просто импровизация, но именно что полет. Впрочем, в предпоследнем кадре режиссеру все же удается добиться желаемого — он придуман действительно ловко и неожиданно. Другой вопрос — стоит ли пара секунд предыдущих двух с лишним часов, где удивительно мало даже самого тенниса, не говоря уже обо всем остальном.