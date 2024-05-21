Фильм «Каскадеры» с Райаном Гослингом вышел в онлайне

Фильм «Каскадёры», в котором главную роль сыграл Райан Гослинг, уже вышел в онлайне. Картину можно посмотреть за зарубежных онлайн-площадках.

© Кадр из фильма «Каскадеры»

Комедийный боевик пробыл в прокате меньше трёх недель. За всё время он собрал кассу в размере $ 127 млн, не окупив даже бюджет, который составил $ 140 млн.

Фильм «Каскадёры» рассказывает о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой самый первый фильм в карьере.

Поставил ленту Дэвид Литч, известный по «Быстрее пули». Вместе с Гослингом в картине снялись Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон и другие актёры. С нашим обзором ленты можно ознакомиться в материале ниже.